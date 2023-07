Daniel Bisogno se sinceró con respecto a sus preferencias sexuales

Durante la emisión del programa ‘Ventaneando’, el conocido conductor Daniel Bisogno, de 50 años, experimentó un cambio de rol al pasar de ser el presentador a convertirse en entrevistado en plena transmisión, gracias a la intervención de su compañera Pati Chapoy.

El conductor, que viene de estar varias semanas fuera del programa por problemas de salud, le dedicó un espacio de la entrevista para hablar abiertamente sobre sus preferencias sexuales.

“Las mentiras son las que no soporto, lógicamente te sacan cosas todo el tiempo y muchas son verdad, muchas son mentira, pero la mayoría son mentira, a final de cuentas, yo no soy para mentirle a nadie, ni ocultarle nada a nadie, pero tampoco para ir gritando quién soy. Si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico en parte, o que si me ven con alguien, me tiene sin cuidado, yo nunca he visto que alguien salga a explicar, que su orientación, ‘quiero hablar con ustedes, porque mi orientación en este momento es heterosexual’”, aseguró Bisogno a su compañera.

El nacido en la Ciudad de México reveló que ha tenido la fortuna de ‘amar a quien ha querido’, dejando a la libre interpretación aquellos rumores que hablan de una presunta orientación homosexual.

“He amado a quien he querido. Son cosas que no tenemos qué salir a explicar (orientación sexual)”, contó frente a las cámaras y añadió: “Yo no estoy en ningún closet”.

Vida amorosa de Daniel Bisogno

El reconocido presentador se ha casado en dos oportunidades, primero en 2001 con Mariana Zavala con quien estuvo por 4 años y luego en el 2014 se casó con Cristina Riva Palacio, la madre de su única hija, Micaela.

En su vida amorosa también se vinculan nombres como la cantante de OV7, Mariana Ochoa y la presentadora, Andrea Escalona.

Los rumores de su homosexualidad vienen tras sus constantes salidas hacia lugares nocturnos gay, donde ha sido fotografiado con algunos hombres de forma muy romántica.