Juan Carlos Barreto: ¿Quién es el famoso actor al que Eugenio Derbez amenazó luego de salir con su madre?

Tras haber participado en diversas películas, Silvia Derbez se convirtió en una de las actrices de la época de oro más reconocidas, logrando consolidar su carrera con el paso del tiempo. Luego de haberse casado con Eugenio González Salas, nace Eugenio Derbez, quien en la actualidad ha traspasado las fronteras gracias al talento que demuestra desde las pantallas y que ahora lleva hasta Hollywood.

Sin embargo, una de las cosas que muy poco recuerda la audiencia sobre Silvia Derbez, es el romance que tuvo con el actor Juan Carlos Barreto con quien estuvo 19 años, luego de que su esposo falleciera.

A través de una entrevista realizada para TvNotas, Barreto recordó su noviazgo con la mamá de Eugenio Derbez, asegurando que desde ese momento no ha podido mantener otra relación con alguien más.

“Soy solitario, como hongo venenoso; tengo relaciones sexuales, pero emocionalmente no he logrado conectarme con nadie después de la relación que tuve con la señora Silvia Derbez, dejó la vara tan alta que estoy absolutamente seguro de que nadie me va a querer tanto como ella me quiso”, dijo.

Además de esto, también reveló que Eugenio no aceptaba la relación entre él y su madre, indicando que una de las principales causas era porque los medios aseguraban que él quería engancharse de la fama de su madre, aunque en la actualidad Barreto asegura que mantiene una buena relación con Eugenio Derbez y que hasta considera sus hijos como sus propios nietos.

“Claro que se enojó (Eugenio Derbez), pues le decían que yo me quería colgar de la fama de su madre y lo creyó al principio, sin embargo, si hubo alguna duda respecto a mi comportamiento con la señora, el tiempo me dio la razón”.

¿Quién es Juan Carlos Barreto?

Juan Carlos Barreto es un actor de cine, televisión y teatro mexicano, que nació en Monterrey, Nuevo León en el año 1957 y además ha participado en diferentes proyectos televisivos, entre los que se encuentran:

Cautiva (1986)

Simplemente María (1989)

Corazón Partido (2005-2006)

Esperanza del corazón (2011)

Lo que la vida me robó (2013-2014)

La usurpadora (2019)

Vencer el miedo (2020)

La madrastra (2022)

Vencer la culpa (2023)

Agregando a su lista algunas series como:

El encanto del águila (2011)

Cómo dice el dicho (2011 - presente)

La rosa de Guadalupe (2010 - presente)

XY, la revista (2009)

Bajo la sal (2007)

Lo que callamos las mujeres (2001 - 2005)

Al derecho y al Derbez (1994)