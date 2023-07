La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara hace llorar a todos al recordar su pasado

Wendy Guevara se ha convertido en la participante favorita de “La Casa de los Famosos México” gracias a su actitud alegre e irreverente, además de sus ocurrencias dentro del reality show.

Pero también ha llegado a compartir diferentes momentos duros de su vida, y en esta ocasión, volvió a recordar cómo fue su dura infancia y adolescencia en el segmento ‘Mi vida en fotos’.

¡Eres grande, eres fuerte, eres un ejemplo a seguir, eres única!

Hicimos famosa a la persona correcta❤️

Fan de ti por siempre Wendy Guevara pic.twitter.com/Vb1grGmVhb — platano (@OriginalPlatano) July 5, 2023

Wendy Guevara recordó que cuando era pequeña siempre quiso arreglarse y vestirse como mujer y su tía, quien tenía una peluquería, la ayudó mucho en su transición y a ser ella misma.

También te puede interesar:

Internautas piden que Wendy Guevara sea eliminada de ‘La Casa de los Famosos’, ¿Por qué?

La Casa de los Famosos: Bárbara Torres fue atendida de urgencia por un psicólogo tras la intensa discusión con Sergio Mayer

Tachan de traicionera a Kimberly ‘La más preciosa’ por polémico video

Wendy Guevara siente que por su culpa la gente se metía con su hermano

Wendy Guevara lloró al recordar que su hermano la golpeaba, al igual que su padre, porque la gente siempre se burlaba de él por su culpa, así que pagaba su enojo con ella, y llegó a sentir que, en algún momento de su vida, su hermano se avergonzaba de ella: “Por mi culpa la gente se burlaba de él”.

Además, volvió a mencionar que su papá no lo aceptaba por ser muy amanerado: “Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, aún no me definía, pero desde pequeño se me veía”.

Sin embargo, Wendy Guevara resaltó que ahora su papá ha cambiado mucho y todos ellos han logrado aceptarla tal cual es. Estos momentos, hicieron llorar a todos en la gala, pero también al público, quienes expresaron que ella merece ser la ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

La hermana de Wendy Guevara también contó en la post gala otro momento conmovedor, pues contó que como sus padres no podían asistir a la graduación de su hermana, ella decidió ser su madrina con apenas 14 años y le compró un ramo de flores, con mucho esfuerzo, aunque le mintió a la vendedora que se las regresaría porque costaban más de lo que tenía.