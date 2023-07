6ix9ine llama “rata” a Anuel en un comentario de Instagram

La situación entre Yailin ‘La Más Viral’ y Anuel se encuentra en su peor momento, así lo ha demostrado la dominicana al publicar el tema ‘Narcisista’ dedicado a su exesposo.

Sin embargo, el conflicto subió a otro nivel, luego de que el cantante de ‘Adicto’, publicara una fotografía de la hija que tiene junto a la cantante, llamada Cattleya, sin el consentimiento de la madre, quien ha preferido ocultar su rostro.

En la publicación, el ‘amigo’ de Yailin, el rapero, Tekashi 6ix9ine, decidió reclamarle públicamente al cantante por la publicación de la fotografía.

A través de un mensaje en la caja de comentarios, el cantante estadounidense, de raíces mexicanas, escribió lo siguiente:

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, dijo el norteamericano.

Agregó que “para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.

Rivalidad entre Anuel y 6ix9ine

Anuel y Tekashi fueron amigos en el pasado, alcanzando a grabar un tema juntos llamado ‘Bebé’. Sin embargo, los conflictos legales del estadounidense lo separaron de la industria musical y luego le recriminó al boricua su ‘oportunismo’ en ese momento de su carrera, donde no recibió ningún apoyo.

Por su parte, Anuel al enterarse de que Tekashi 6ix9ine había delatado a los integrantes de su pandilla para obtener reducción de condena, declaró que no podía apoyar lo que hizo el estadounidense.

“Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de cosas”, dijo en una entrevista en el 2019 para Complex.

Sobre la publicación de 6ix9ine, que ya borró, el boricua no ha dado ninguna respuesta.