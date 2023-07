¿Qué pasó? Daniella Navarro confesó que se terminó todo con Nacho Casano

Daniella Navarro es una actriz venezolana que ha hecho su vida es Estados Unidos junto a su hija. En el tema del amor había sido muy reservada, pero ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada, le permitió darse una oportunidad en el amor junto a Nacho Casano quienes compartían lo bonito de estar unidos en redes sociales, pero ahora todo terminó entre ellos.

La artista confirmó su separación a través del programa ‘En Casa con Telemundo’ con el presentador Carlos Adyan, la venezolana contó todo sobre lo sucedido con su expareja.

“Mira Carlos, yo había prometido no hablar de eso, pero sabes qué… Aunque yo estoy diseñada para aguantar sí hay cosas que uno tiene que decir”.

“Y esto lo sabe Nacho y esto no va a ser secreto y esto no lo voy a lastimar porque él lo sabe, yo no quería a su mamá cerca de mí”, expresó Daniella Navarro.

Los seguidores de las redes sociales no se callaron y escribieron muchos mensajes relacionados a este tema:

“Siempre fingieron felicidad con tal de llevar la contra a los demás”.

“Es que madre es madre por encima de cualquier mujer por más que la ame va a elegir a su madre”.

“Que excusas más tont@s!!! La mamá de Nacho la vio tal cual es y desde el show le advirtió a él que ella no era de fiar, y que razón tuvo la señora”.

“Solo de negar a su hijo ya se sabe qué clase de persona es el Nacho”.

“Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás”, enfatizó Daniella.

Fue el pasado 25 de junio que la actriz anunció el fin de su noviazgo con Nacho Casano a través de sus redes sociales.