Daniella Navarro y Nacho Casano anuncian compromiso

A través de redes sociales Daniella Navarro dio a conocer a sus fans la grandiosa noticia de que ella y Nacho decidieron unir sus vidas en matrimonio luego de que este le diera la sorpresa frente a la Torre Eiffel que se encuentra ubicada en París, Francia.

“¡Gracias París! fuiste testigo. La verdad luego les cuento, me puse muy nerviosa como nunca, la mejor cómplice mi hija Uguiella Urbina Navarro pensé que solo sería pedir permiso para que seamos novios, y pues permiso para formar una familia”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram, en donde también indicó que su respuesta sin duda fue positiva.

“Y pues ya saben cuál fue la respuesta sííííííí síííí sí. Sí quiero aprender a tu lado señor ´Nacho Casano. P.D: Amé la manera que me lo entregó, siendo él. Sólo les pondré un pedacito del vídeo, y yo me asusté mucho, pero ver en sus ojos ese brillo, con nervios me fascino”, continuó diciendo meintrás que además aseguraba que este “secreto” lo tiene desde hace un tiempo. “Desde el 26 de noviembre les tengo este secreto”, finalizó.

Sin embargo, un poco antes de compartir esta información, la famosa también había publicado algunas historias un poco antes del salir a un encuentro con sus fans, en las imágenes se hace notar el anillo y desde ahí todos empezaron a sospechar.

Durante la actividad en donde ambos convivieron con algunos seguidores, la artista dio gracias a todos por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera y ahí fue que les explicó a todos que ya estaba felizmente comprometida.

“Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios, y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa, ni televisión ni nada, las exclusivas por ustedes y sí... el hombre me dio el anillo”, dijo Daniella cuando salió al escenario, y entre gritos y aplausos, los presentes celebraron la noticia.