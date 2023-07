Nuevo episodio de ‘The Kardashians’ muestra cómo reacciona Kim a la controversia antisemita de Kanye West

El año pasado, la carrera de Kanye West sufrió una profunda caída al expresar comentarios antisemitas, donde alababa la figura de Adolf Hitler, y criticaba algunos sectores del judaísmo.

Toda esa situación, desde el punto de vista de su exesposa, Kim Kardashian, significó un infierno, al menos así se refleja en el último episodio transmitido en Hulu del reality, ‘The Kardashians’.

“Es realmente confuso para mí que sea tan diferente a la persona con la que me casé, porque eso es a quien amé y eso es lo que recuerdo”, dice entre lágrimas, Kim a la cámara. “Haré cualquier cosa para recuperar a esa persona”.

Ella continúa: “Toda la situación es triste, y no sé cómo manejarla emocionalmente. Estoy en conflicto porque nunca quiero saltar y ser parte de una caída para el padre de mis hijos”.

“No tienes que juntarlo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo”, le dice Khloé a Kim. “Se te permite pasar por esto y tener tus sentimientos. Con lo que has estado lidiando no está bien”.

“Me siento tan mal por él”, responde Kim. “Ni siquiera creo que se sienta mal por sí mismo, porque ni siquiera sé si sabe cómo ... Me siento tan mal”.

“Me siento culpable de haber publicado algo en apoyo de la comunidad judía, luego la gente lo dejó caer hoy”, le dice Kim a Khloé. “¿Es mi culpa? ¿Qué publiqué eso? ¿Y eso los empujó? ¿Y debería haberme callado? Pero soy vocal, sobre todo lo demás ... Nunca sé qué hacer”.

Controversias de Kanye West

Kanye West tuvo en el 2022, el año donde se consolidó su cancelación mundial por sus frases antisemitas en diferentes foros y entrevistas donde alcanzó elogiar a figuras como Hitler y su movimiento nazi, negando el Holocausto.

Sus controversiales declaraciones han provocado que muchas marcas rompieran todo tipo de relación comercial que tenían con el cantante de música rap.

A eso se le suma la suspensión de su cuenta de Twitter, tras publicar, en su cuenta personal, una imagen que se asemeja a la esvástica nazi, al igual que la eliminación de pinturas donde aparecía su rostro en algunos barrios donde nació y el despojo de su doctorado honoris causa otorgado por el Instituto de Arte de Chicago en el 2015.