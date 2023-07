Diego de Erice le responde a Niurka Marcos y la invita a la gala de eliminación de LCDLFM

Después de que se revelara que Emilio Osorio era uno de los nominados de la semana, Diego de Erice realizó un comentario que no le agradó a Niurka Marcos, así que arremetió contra él a través de sus redes sociales.

El conductor dijo que ni siquiera la mamá del joven famoso podría salvarlo, refiriéndose a que quedó nominado y tendría esperar a que el público lo salve, sin embargo, la cubana no lo tomó de esa manera.

Así que, a través de las redes sociales, Niurka Marcos expresó que, si era verdad que ella no lo podía salvar, pero esperaba que ni él, ni la producción hicieran trampa porque estaba segura que él público sí lo salvaría.

Diego de Erice invitó a Niurka Marcos a asistir a la gala de eliminación

“Yo creo que estás en todo lo correcto. Si nadie mete las manos, más que el público, y a eso me refería con que tú no lo puedes salvar. No eres tú, porque tú eres un voto. Yo soy un voto, el público, el domingo pasado, fueron seis millones de votos y yo sé que el público está apoyando muchísimo al team infierno, lo hemos visto”, expresó Diego de Erice en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales.

Y añadió que: “Yo sé que tú, mi Niu, lo preparaste (a Emilio Osorio). Trae una buena coach, para este tipo de reality. (…) Yo te prometo que, al menos por mi parte, no hay absolutamente nada que pueda hacer, por ninguno de esos habitantes, más que disfrutarlos desde mi puesto de conductor”.

Para finalizar, Diego de Erice le externó una invitación a Niurka Marcos para que asistiera a la gala de eliminación que se llevará a cabo el 9 de julio y diga todo lo que quiera decir y vea si su hijo es salvado o no por el público.