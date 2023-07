Kristal Silva llora frente al espejo al compartir las imperfecciones de su cuerpo

Kristal Silva dejó a más de uno impactado al participar en un segmento de “Venga la Alegría” donde debía pararse frente a un espejo y decir lo que no le gustaba de su cuerpo.

La conductora ganó en el 2016 el certamen “Nuestra Belleza Latina” y actualmente es considerada una de las famosas más bellas del país, pero aparentemente ella no se considera a sí misma de esa manera.

Así quedó demostrado en “Venga la Alegría” cuando Kristal Silva se paró frente al espejo y empezó a compartir sus imperfecciones, que no fueron pocas y terminaron por hacerla llorar.

¿Kristal Silva padece de un trastorno dismórfico corporal?

En “Venga la Alegría” estaban hablando del trastorno dismórfico corporal, que hace que una persona se preocupe en exceso de su apariencia y tenga una imagen distorsionada de sí misma cada vez que se mira en el espejo.

“No me gusta tu piel, la tienes muy manchada sin maquillaje, no me gusta tu cabello, tienes que usar extensiones para sentirte bien, no me gustan tus manos, las tienes grandes, no me gustan tus pómulos...”, empezó a decir Kristal Silva.

Y agregó entre lágrimas: “Te veo cachetona, no me gusta tu celulitis, te veo con bikini… lo primero que veo es grasa, no me gustan tampoco tus dientes, están manchados... no me gustan tus piernas... están lastimadas... por último no me gusta tu espalda porque tengo muchas cicatrices”.

Tras esta dinámica, Patricio Borghetti se acercó y le aseguró que era una de las conductoras más hermosas que existen en el mundo entero, y luego le pidió al resto de sus compañeros que le dijeran cosas lindas.

Así todos alabaron las piernas de Kristal Silva, que fue la parte del cuerpo que más criticó, también le dijeron que tenía una piel y una sonrisa muy hermosa, incluso le llamaron ‘Barbie’, porque físicamente les parecía perfecta.

¿Qué ves en el espejo cuando estás frente a él? 👀🪞 ¡En #VLA tuvimos una dinámica muy interesante con nuestros conductores! 😱✨ #RobaríaUnBesoA



🤩 #VLA ➡️ https://t.co/o6V161JwJx pic.twitter.com/EADJSTm3Dm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 6, 2023

Al concluir, Patricio Borghetti les pidió a las personas que tenían este tipo de inseguridades acudir con un especialista, para que así pudieran dejar de auto criticarse tan duramente y puedan ver en ellos mismos, lo que otros ven.