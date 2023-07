Las fotos y videos de la modelo de OnlyFans que relacionan con Vinicius

Vinicius Jr. destaca en el deporte rey por ser una de las estrellas del Real Madrid y la selección de Brasil. Es joven y soltero, por lo que constantemente se lo vincula con algunas de las modelos más resaltantes del mundo.

Sin embargo, nada había sido tan evidente como lo que los internautas notaron en las redes sociales. Una modelo de OnlyFans brasileña y exjugadora de Voley, llamada Key Alves habría estado compartiendo habitación de hotel con el futbolista, mientras este disfrutaba de sus vacaciones en Sao Paulo.

El sitio web del Diario AS, en su apartado de entretenimiento, publica las pruebas de que Vinicius y Key estaban en la misma habitación.

Los dos realizaron posteos en un espacio de guardarropas, en el que elementos como la caja fuerte y un paraguas color verde coinciden en las imágenes individuales que cada uno montó en sus redes.

Vini y Key

¿Quién es Key Alves?

Key Alves se convirtió en tendencia justamente en julio del 2022, cuando confesó que en OnlyFans gana más de 50 veces lo que percibe como deportista en el Voley profesional.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo”, dijo la deportista de 22 años de edad a Globoesporte.

“Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora”, expresó.