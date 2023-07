William Levy comparte nuevo proyecto con su hija Kailey

El actor William Levy no ha dejado de ser polémica en temas del amor. Muchos son los rumores de una nueva infidelidad a su esposa. Todo se ha dado a conocer por diversos mensajes en redes sociales que Elizabeth Gutiérrez ha compartido y da a entender que nadie debería jugar con los sentimientos de los demás. A pesar de estos conflictos de pareja, el cubano no detiene sus proyectos a nivel profesional y la sorpresa que compartió con sus seguidores es que ahora tiene un nuevo sueño junto a su hija Kailey.

El protagonista de telenovelas y series expresó el amor que siente hacia su hija en un mensaje que le dedicó en su Instagram.

“Y mientras yo teniendo visita VIP en los studios. La Princesa de Papi, mi niña hermosa, que lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas”, escribió el actor en el emotivo post que subió a su perfil de Instagram.

La adolescente visitó a su padre al set en el que ahora se está rodando la nueva novela de Telemundo, que el actor protagoniza junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas.

En expectativa por nuevo proyecto

Levy no dio detalles de qué se trata, lo cierto es que la fanaticada quedó en expectativa porque al finalizar la descripción de la fotografía, dice: “próximamente proyecto juntos…”, y fue así donde los internautas pusieron a volar su imaginación:

“Veo una futura actriz, estrella de telenovela, puede preparar el contrato de Telemundo”.

“OMG!!! 😍 eso si que es una visita VIP! Cuanta belleza junta, cuánto amor en una imagen”.

“Me encanta, que feliz estás, que lindos. Que amor hay ahí, tu princesa, hermosísima. Pronto la veremos contigo en proyecto, espero que sea pronto”.

“Esto es amor del Bueno y lo demás son tonterías, te brilla la mirada cuando estás con ellos tanto con @kaileylevy19 como con @christopherlevy tu gran y verdadero tesoro en esta vida”, son algunos de los mensajes de los internautas.

El protagonista de ‘Montecristo’, también indicó en su publicación:

“Aunque los demás no me entiendan ni me aprecien del todo, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valía y mi potencial, incluso cuando otros no lo ven”, puntualizó Levy.