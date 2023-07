Fue el pasado mes de abril, cuando la rapera argentina de 29 años de edad, Julieta Emilia Cazzuchelli mejor conocida como Cazzu, mediante uno de sus conciertos, dio a conocer que estaba esperando su primer bebé con el cantante de regional mexicano, Christian Nodal.

“Una trap mami en su primer Arena, gracias a ustedes mi familia eterna, mis fans”, escribió la argentina. Sin embargo, no dio a conocer más detalles de su embarazo pero su novio, Christian Nodal, a través de una entrevista reveló que estaban a la espera de una hermosa niña.

“Me voy a quitar los tatuajes de la cara, traigo unas heridas muy feas pero el punto de los tatuajes más que nada es que me quiero ver limpio, amo los tatuajes pero me gustaría que mi hija conozca mi carita, me entiendes”, expresó Christian Nodal entre risas.

Christian Nodal y Cazzu llegarían al altar este año

Tras esto, los meses transcurrieron con normalidad hasta que en junio se reveló que la pareja llegaría al altar este año, para ser más específicos, durante el mes de noviembre. Fue el portal de TVyNovelas quienes mediante un artículo revelaron que Cazzu y Nodal se darían el ‘Sí’ este año, debido a que habrían pedido informes en distintas iglesias, entre las que destacan, la Catedral de Caborca (Caborca, Sonora), la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Tilcara (Jujuy, Argentina) y la Iglesia de la Merced (Antigua, Guatemala).

Revelan que Christian Nodal y Cazzu se habrían convertido en padres / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Revelan que Christian Nodal y Cazzu ya son papás

Cabe señalar que el enlace matrimonial se llevaría a cabo tras el nacimiento de su primogénita, quien de acuerdo con varios reportes, ya habría llegado al mundo, puesto que, Christian Nodal canceló de última hora su participación en un juego de la MLB a llevarse a cabo en Seattle, Estados Unidos, por lo que se comenzó a especular que se habría trasladado hasta el hospital donde se encuentra Cazzu, “Según me dicen Nodal y Cazzu ya se habrían convertido en papás”, reveló la cuenta de Chamonic en Instagram.