¿Quién es Taylor Lautner y cuánto duró su relación con Taylor Swift?

Taylor Swift continúa sorprendiendo a sus fans tras el lanzamiento de su nuevo disco ‘Speak Now’, pues durante uno de sus conciertos realizados en Kansas City, el público presenció un épico encuentro que nadie esperaba. Sucede que esta vez la cantante apareció junto a Taylor Lautner, su ex pareja.

Con este hecho la artista demostró que a pesar de todos los años que han pasado desde el momento de su separación, ambos mantienen una buena relación de amistad y los fanáticos afirman que el actor es uno de los “mejores ex novios” que ha tenido Swift, ya que adicional encuentro también es el protagonista de uno de sus recientes videos musicales.

Nueva foto de Taylor Swift con Taylor Lautner ayer en el Eras Tour pic.twitter.com/kHVea1vO84 — Indie 505 (@Indie5051) July 8, 2023

Taylor Lautner: ¿Quién es el famoso ex novio de Taylor Swift?

Taylor Lautner es un reconocido actor que nació en Grand Rapids, Michigan, el 11 de febrero de 1992, desde muy pequeño ha demostrado su talento en la actuación gracias a la participación de diversas películas como ‘Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl’, ‘Son como niños’, ‘Run the tide’, entre otras; aunque su fama se debe sobre todo a la interpretación de ‘Jacob Black’ en la saga ‘Crepúsculo’.

Además de esto, también tuvo la oportunidad de compartir escena junto a Taylor Swift en la película ‘Valentine’s Day’, donde ambos interpretaban a una pareja de jóvenes que disfrutaban mucho de su noviazgo.

Luego de un tiempo, nuevamente vuelve a las pantallas con ‘Home Team’ en el año 2022 y el video musical de Swift ‘I Can See You’, en el 2023.

Ambos mantuvieron una relación amorosa en el año 2009, mientras estaban grabando la cinta dedicada al día de San Valentín, pero un poco después de iniciar el 2010 decidieron separarse.

Cabe resaltar, que justo en ese momento Taylor Swift se encontraba consolidando su carrera artística con el lanzamiento de su segundo álbum ‘Fearless’, mientras que Lautner ya estaba siendo reconocido por su papel en la película crepúsculo.