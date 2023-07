Manuel Medrano reconecta con México gracias a ‘Eterno Tour’

El cantante y compositor colombiano Manuel Medrano, regresa a México con la gira ‘Eterno Tour’, dicho nombre se desprende de su segundo álbum de estudio titulado, ‘Eterno’ con el cual, el intérprete revela el verdadero significado que hay detrás de esta palabra, en entrevista con Publimetro, reveló su emoción de volver al país con una de sus más grandes giras, “Me encanta venir a México porque me gusta reconectar con la gente, recibir el cariño de las personas que le han venido dando durante años a mi música. Lo que más me emociona es cantar con el público porque los fans cantan todas las canciones y eso es lo mejor que a mí me ha podido pasar en la vida”, compartió.

Junto a esto, el colombiano reveló que México es el país donde más me lo escuchan dentro de plataformas digitales y agregó que es el único país de Latinoamérica donde un artista se puede presentar en casi todas las ciudades ya que se cuenta con la infraestructura perfecta, hablando en el caso de los venues o recintos por eso mismo, decidió hacer este tour en cinco ciudades del país.

Manuel Medrano regresa a México con éxito rotundo. / Foto: Cortesía (Warner Music)

Por otro lado el nacido en Cartagena de Indias estrenó hace un par de días el video musical del tema ‘La Distancia’ y reveló que se inspiró en el teatro, “Es una obra de teatro alrededor de un chico que quiere reconquistar a su novia, entonces le lleva una serenata de Manuel Medrano en este multiverso donde Manuel Medrano es como un serenatero de esos que ves con la guitarra por ahí buscando chamba, obviamente también es tremenda canción un homenaje al bolero”, señaló.

Asimismo, Manuel Medrano señaló que él hace música para que la gente se ame más y mejor “Yo creo que ninguno viene con un manual para amar, nos avientan al mundo y aquí venimos y hacemos lo que mejor podemos, pero yo me he dado cuenta que muchos sabemos amar, no sabemos respetar a nuestras parejas y creo que la música ayuda mucho a conquistar, a reconquistar, a tener una idea de cómo puedo hacer que mis relaciones sean más positivas”, y agregó que lo que más le gusta es hacer música y en todas sus canciones siempre plasma cómo se siente, “Es mi propósito como ser humano en el mundo”.

El también dos veces ganador de un Latin Grammy, reveló que su pasión es componer y artistas como Jorge Drexler lo inspiraron en su forma de escribir, crear e incluso en su forma de ser, también señaló que él cree en la constancia y disciplina, cosa que lo han llevado hasta donde está ahora, “Mis canciones son autobiográficas y describen todo lo que siento, cuando termino una canción me siento genuinamente feliz. La música me apasiona y espero no dejar de hacerlo nunca”.

Manuel Medrano regresa a México con éxito rotundo. / Foto: Cortesía (Warner Music)

Con respecto a su concierto sold out en CDMX, a llevarse a cabo en el Auditorio BB, mencionó que cantará todas sus canciones, y contará con dos invitados sorpresa, Leon Leiden y Jona Camacho. Entre sus planes para este 2023, Manuel Medrano mencionó que ya se encuentra preparando su tercer álbum y algunas de esas canciones comenzarán a lanzarse en agosto. Por último, el colombiano compartió un consejo para las personas que quieren dedicarse a la música, “Crean en ustedes mismos, y no se trata de competir, se trata de que crean que son lo mejor porque si ustedes no se siente de esa manera, nadie lo va a saber”.

Hay algo de lo que nunca te vas a arrepentir y es de ser una buena persona. — Eterno (@manuelmedrano) July 12, 2023

Manuel Medrano regresa a México con éxito rotundo. / Foto: Brigitte Reyes (Brigette Cruz)

