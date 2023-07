Karol Sevilla abandona a Emilio Osorio y se va al programa de la competencia

No cabe duda que la relación entre Karol Sevilla y Emilio Osorio ha sido de las más polémicas dentro del mundo del entretenimiento debido a que siempre se han mantenido privados con respecto al tema, sin embargo, durante una transmisión de ‘La Casa de los Famosos México’, Emilio reveló que aún mantiene una relación con la cantante y actriz de ‘Soy Luna’, “Karol Sevilla, se llama Karol Sevilla y es una reata de mujer”, dijo.

Tras estas declaraciones, el habitante de ‘La Casa de los Famosos México’, no ha perdido la oportunidad de recalcar en diversas ocasiones que su novia es Karol Sevilla, pero en los últimos días, Emilio Osorio reveló que le gustaría que su novia fuer a la casa a echarle porras, “Karol necesito una señal, te amo. Necesito una señal. Quiero que vengas y me grites. Ha venido mi mamái y mi hermana y quiero que tú también vengas”, señaló.

Karol Sevilla abandona a Emilio Osorio y se muda a Perú

Pero lo que Emilio Osorio no sabe es que su novia, Karol Sevilla no ha ido a visitarlo porque ya no se encuentra en el país, debido a temas de trabajo, se mudó a Perú por un par de meses por lo que la pareja se volvería a reencontrar en el último trimestre del año.

Los viajes relámpagos son divertidos! Antes de mi viaje a Perú. ya nos vemos en una semana bello 🇵🇪 — KAROL SEVILLA (@karolsevilla) July 2, 2023

Ya hice mis maletas!! 🤭 y solo hice 5 bien poquis!! ✨🥹 — KAROL SEVILLA (@karolsevilla) July 10, 2023

Karol Sevilla se va al programa de la competencia, ‘La Hacienda de los Famosos’

Y es que, de acuerdo con varios rumores, Karol Sevilla se habría mudado a Perú para participar en el reality show ‘La Hacienda de los Famosos’ que sería la competencia directa de Latina Televisión donde 16 famosos deberán enfrentarse a varios retos y deberán hacer tareas rurales para poder sobrevivir. Se informa que las grabaciones tomarán lugar en las afueras de Lima, Perú y durarán cuatro meses en total.