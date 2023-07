Dua Lipa también asiste al estreno de Barbie en Londres y cautiva con otro revelador look en la alfombra roja

La gira mundial del lanzamiento de Barbie, la película, llegó a Londres. Y Dua Lipa, parte del filme por medio de la banda sonora, no perdió la oportunidad de estar en el preestreno realizado en su tierra natal.

La cantante británica ya había sorprendido al mundo entero con su look en el estreno de Barbie, en la ciudad de Los Ángeles. En ese entonces, un vestido transparente que dejó poco a la imaginación, cautivó a millones de fans en el mundo entero.

Ahora, para el preestreno del filme en Londres, el look no se vino a menos. La cantante de origen albanés impactó con otro look revelador que, aunque no fue transparente,sí exhibió su escultural figura.

“Londres Barbie”, escribe la cantante en una especie de juego de palabras que hacen referencia a la frase “Londres Baby”. “Me siento muy orgullosa de usar mi ‘colección de vacanza’ que co-diseñé con Donatella Versace en la alfombra rosada”, añadió.

Además del hermoso vestido que combina con su rostro imponente y un peinado de cola de caballo sencillo, Dua Lipa acompañó con numerosas prendas sobre su cuello, anillos en casi todos dedos y pulseras sobre sus muñecas. Fue una Barbie llena de accesorios, como una especie de honor al icónico juguete de Mattel.