Pedro Sola confiesa que lloró de coraje cuando el ‘Escorpión Dorado’ fue a ‘Ventaneando’, el YouTuber le responde

Hace unos días, el Escorpión Dorado se mantuvo en el ojo público luego de que arremetiera en contra del conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola. Sucede que el famoso personaje creado por el YouTuber Alex Montiel, envió desde su cuenta oficial de Twitter un contundente mensaje a Tío Pedrito, generando revuelo en redes sociales.

Fue el pasado sábado 8 de julio, cuando el Escorpión Dorado decidió emitir un comentario en contra del animador de espectáculo, en donde cuestiona el valor de las palabras que este ha pronunciado en televisión a lo largo de estos años, agregando además que, en muchas ocasiones, Pedro se siente con el derecho de hablar sin pensar en las consecuencias a la que conlleve este comentario, pero en el momento en que le toca recibir críticas, no le gusta.

“Toda la mi*rda que ha tirado diario en televisión durante años vale madr*s, ¿no? Es bien ching*n sentir que es el único que puede abrir el hocico sin que haya p*do, pero cuando le dicen sus verdades ya no le gustó. Ching*n decir, pero que no te digan nada”, escribió el famoso desde su cuenta de Twitter.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre el Escorpión Dorado?

El comentario realizado por el creador de contenidos, se dio en respuesta uno de los usuarios que publicó un video en donde Pedro Sola habla acerca de su desagrado hacia el personaje, sobre todo haciendo énfasis de la rabia que sintió luego de que Escorpión Dorado los visitara en el programa y se burlara de él en plena transmisión en vivo.

“Lloré en el programa de la rabia que sentí”, indicó. “Lo invitaron al programa, yo est*pidamente me quede sentado en mi silla y este llegó a burlarse de mí, porque no se contestar a una agresión, porque, además, esta gente que es tan vulgar tiene la estabilidad de decir lo que sea y nadie le pone un alto”, explicó Pedrito Sola.

Asimismo, también agregó que en ese momento Linet Puente no paraba de reírse con lo comentado por el Escorpión, por lo que él se molestó también con ella. “Yo con Linet me enoje, porque hasta las piernas se le levantaban de las carcajadas que le daban los insultos que me estaba haciendo este hombre”, aseguró.

Por otro lado, Sola dijo que, al finalizar del bloque, el YouTuber quiso abrazarlo, pero que prefirió rechazarlo. “Se quita la máscara y ya me quiere abrazar y yo digo ‘¿pues cómo?’ o sea después de lo que me estuvo diciendo yo dije ‘ni te me acerques’, y también todo eso lo grabaron y él lo utiliza a su beneficio”, dijo, agregando además que él fue a su propio programa solo para “burlarse” y que espera no volver a coincidir con el Escorpión nuevamente.

“El tipo vino a insultarme a mi programa y a burlarse, y no. Nunca se lo voy a perdonar”, concluyó.