¡Se destapó! ¿Hasta dónde pudo llegar Eduardo Capetillo por un ataque de celos?

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llevan 28 años de casados y de esa unión tiene cinco hijos. Para el mundo del espectáculo han sido una de las parejas más estables en el amor, pero otros consideran que todo ha sido una pantalla y en la vida real, el actor tiene una debilidad que lo hunde cada vez más y está relacionada con los celos. Para los que están de cerca a esta familia, aseguran que los ataques de inseguridad del actor son constantes.

La pareja tóxica

En redes sociales siempre salen a relucir comentarios de los internautas donde señalan a ambos de ‘tóxicos’ por ser sumamente celosos. En el caso de Capetillo, las acusaciones de los usuarios de Internet son peores porque han expresado que por su decisión Biby se apartó por completo de los escenarios y las telenovelas.

Algunos de los internautas expresaron: “Tóxicos mala onda”, “Par de inmaduros por eso se quedaron sin empleo”, “Hay un dicho que dice, dime de que presumes y te diré de que careces... Lo que pone es por encima, solo ellos saben la realidad”, mientras que otros usuarios aseguran que son “La mejor pareja de México”.

¿Escena de celos?

Entre los rumores más recientes está que Capetillo no estuvo de acuerdo con que su esposa estuviera en la obra de teatro donde compartirá escena con ‘El Potro’ y le había pedido que no aceptara la oferta, incluso la mujer evade a la prensa y concluyen que también le tienen prohibido dar entrevistas.

Sin embargo, se le preguntó si él la había “controlado” para que no hablara con los reporteros: “Nosotros no controlamos, no coordinamos esas entrevistas, ni coordinamos la convocatoria a los medios”, aclaró la artista, según declaraciones recogidas por People en Español este lunes 10 de julio.