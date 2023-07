Bárbara Torres hace llorar a Wendy Guevara con ofensivo comentario

Una de las grandes favoritas para ganar La Casa de los Famosos México es Wendy Guevara, de hecho mucho se comenta que el team infierno ha sobrevivido en gran parte por su fanáticos.

Wendy Guevara es la favorita para ganar ‘LCDLF’ (ViX+)

Aunque dentro de la casa también es de las más queridas y la que menos polémicas ha tenido con sus compañeros, esta semana ha tenido momentos difíciles. Primero fue nominada con dos puntos por Barby para salir del reality, situación que tomó de la mejor manera.

A lo que no pudo reaccionar de buena manera fue a un comentario de Bárbara Torres, quien hizo comentarios ofensivos hacia Wendy Guevara, al no reconocerla como una mujer debido a su identidad de persona transgénero.

Durante una conversación, Torres insinuó que no consideraba a Wendy como una mujer legítima.”Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (…) Yo le dije a Barby que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre”, dijo la actriz causando gran indignación entre los integrantes de la casa que notaron la incomodidad de Wendy, quien contó lo sucedido entre lágrimas.

Sergio Mayer sale a la defensa de Wendy Guevara

Los comentarios de Bárbara Torres también incomodaron a algunos de sus compañeros, entre ellos a Sergio Mayer y Poncho De Nigris, quienes le ofrecieron su apoyo a la famosa youtuber.

“Wendy es mujer. Ella representa mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma”, puntualizó Mayer. Además de que le reiteró a Bárbara que debería ser más inclusiva.