Modelo brasileña de OnlyFans descubre a profesor que le dio clases en la escuela entre sus suscriptores

Entre miles y millones se pueden contabilizar los suscriptores que las modelos más famosas, de OnlyFans, pueden registrar en sus perfiles. Por lo tanto, es normal que estas creadoras de contenido pierdan el hilo de quienes exactamente las siguen en sus cuentas.

Alguna persona conocida puede pasar desapercibida para la modelo. No hace mucho sucedió que una modelo denunció que el esposo de su mamá (padrastro) estaba suscrito a su contenido erótico. La situación, como era de esperarse, rompió con el matrimonio.

Ahora, una modelo de 21 años, oriunda de Brasil, cuenta que entre sus seguidores se encuentra un profesor que le dio clases en su infancia, cuando ella estaba en primaria. En una transmisión en vivo le preguntaron qué era lo más extraño que le había pasado, y lo primero que recordó fue esa curiosa situación.

Estaba scrolleando por sus seguidores y se encontró con su ‘profe’ de la escuela. La modelo se llama Babi Palomas y en su cuenta de Instagram acumula 108 mil seguidores. La chica, lejos de ofenderse, cuenta que la situación le parece curiosa, pero no le molestó para nada, según reseña Bio Bio.

“Me sorprendió que él estuviera allí, pero no era algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy, y es solo una persona más. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, dijo Babi Palomas.

Incluso cuenta que hasta sostuvieron una conversación, en la que el profesor le dijo que le gustaba mucho su contenido.