Wendy Guevara y Apio Quijano terminan su amistad por intensa pelea

El elenco de ‘La casa de los Famosos México’ tiene una fiesta temática cada viernes, con el objetivo de aligerar las fricciones que se generaron por la ronda de nominaciones; sin embargo, la noche del 14 de julio algunos de los habitantes se enfrentaron, como por ejemplo Wendy Guevara y Apio Quijano, quienes tuvieron una pelea durante la cena que compartieron.

Wendy Guevara y Apio Quijano eran dos de los miembros más unidos dentro de la casa, desde hace varias semanas ambos comenzaron a construir una amistad solida; no obstante, durante la fiesta temática la influencer se sinceró sobre algunas molestias que tenía contra el integrante de Kabah.

Wendy Guevara (ViX+)

Wendy Guevara y Apio Quijano protagonizan pelea

La discusión habría ocurrido porque Mariana ‘Barby’ Juárez se acercó con Wendy Guevara para confesar que Apio habló mal de ella, supuestamente llamándola de ‘bajo mundo’ , por lo cual la creadora de contenido no se quedó callada, puesto que lo consideró como un acto de hipocresía.

“Tú fuiste y me sacaste y me dijiste. Ella fue y me dijo: oye que dice que tu eres de bajo mundo. No, te lo digo porque no voy a ser la que me hago la ver** porque no lo soy, pero ella me dijo: ay porque ella no sabe lo que es sufrirlo, y yo le dije pues sí, no sabe lo que es sufrirlo, te lo digo aquí " dijo Guevara.

Pese a que la boxeadora negó las declaraciones de Wendy, el ambiente ya se encontraba bastante tenso, por lo cual ambos siguieron cuestionándose, ya que el cantante también negó la situación, la integrante de ‘Las pedidas’ apeló a que las cámaras darían a conocer la verdad.

“Aquí la gente ve quien somos, quienes no somos y si me voy, pero me voy tranquila porque yo siempre he sido transparente con la gente y ni modo y como quieran tomarlo. Tú dime si quieres decir algo” señaló Wendy.

Por su parte, Poncho de Nigris y Emilio Osorio intentaron calmar la situación, en especial porque forman parte del ‘team infierno’, es por ello que hablaron con Apio y Wendy para que volvieran a retomar su amistad. Como resultado, ambos se reunieron en la habitación del ‘team cielo’, al parecer se habrían reconciliado, dejando atrás esa discusión.