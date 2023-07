El domingo 16 de julio, se llevará a cabo la sexta gala de eliminación dentro del programa ‘La Casa de los Famosos México’ donde Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Bárbara Torres se encuentran nominados, sin embargo, previo a esta gala, Bárbara Torres sufrió un terrible accidente dentro de la casa.

Semana a semana, se nominan a cuatro habitantes, sin embargo, el o la líder de la semana, tiene el poder de salvar a uno de ellos. Para la sexta semana, la boxeadora mexicana Mariana ‘Barby’ Juárez ganó el reto y se convirtió en la líder por lo que tomó la decisión de salvar a su compañero de cuarto, Jorge Losa, de ser expulsado.

Dejando a los integrantes del ‘Team Infierno’, Poncho de Nigris y Wendy Guevara y del ‘Team Cielo’ a Bárbara Torres de convertirse en el sexto expulsado de la primera edición del ‘La Casa de los Famosos México’.

¡Se nos va el sexto habitante! ¿Quién será? 👀



Nos vemos hoy en #LaCasaDeLosFamososMx a las 8:30 p. m. MEX #ConLasEstrellas pic.twitter.com/SDxT2g5hav — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 16, 2023

Bárbara Torres sufre terrible accidente dentro de ‘La Casa de los Famosos México’

Sin embargo, varias horas antes de que la sexta gala de eliminación tome lugar, una de las nominadas, Bárbara Torres sufrió un terrible accidente dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y es que, la argentina se encontraba preparando dulce de leche, cuando una lata le explotó, ocasionándole un par de quemaduras en el cuello y manos.

Tras esto, la actriz de ‘La familia P. Luche’ acudió con los paramédicos y regresó a la casa donde reveló que fue lo que realmente sucedió, “Estaba haciendo dulce de leche, vi la olla donde estaba la lata y la destapé porque ya no tenía agua, entonces le puse agua fría, pero la agarré, no me di cuenta y la destapé, ya estoy mal, la verdad ni me fijé y fue ahí donde me quemé”, dijo.