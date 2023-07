El pasado domingo 16 de julio, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ donde Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Bárbara Torres se encontraban nominados, sin embargo, el público decidió que Bárbara Torres se convirtiera en la sexta expulsada del programa.

Cabe señalar que Bárbara Torres tuvo que enfrentarse cara a cara a Wendy Guevara, ya que el público decidió que el regiomontano Poncho de Nigris fuera el primer salvado de la noche por lo que regresó a la casa dejando atrás a su compañera del Team Infierno. Después de esto, Wendy y Bárbara tuvieron que ingresar al carrusel de eliminación y tras varios minutos de suspenso, Wendy Guevara regresó a ‘La Casa de los Famosos México’.

Bárbara Torres pide respeto tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Por lo que Bárbara Torres fue trasladada inmediatamente al foro de grabación donde se encontró con su hijo José Ignacio y no dudó un segundo en ir a abrazarlo, sin embargo, fueron sus declaraciones las que desconcertaron a todos los televidentes, “De esta mujer se dijo mucho en redes sociales y yo nunca había escuchado cosas tan feas, así como ustedes tienen una madre, les pido que respeten a la mía, eso es lo único que pido”, expresó.

El respeto es lo más importante para un ser humano… Todos cometemos errores, lo importante es levantar la cara y aceptarlos… Gracias por permitirme estar en tu corazón por tantos años 🙏🏼#BarbaraTorres #LaCasaDeLosFamosoMx pic.twitter.com/k6Yc4YZVH1 — Bárbara Torres (@BarbaraTorresMx) July 17, 2023

Tras las declaraciones de su hijo, la actriz argentina no pudo evitar romper en llanto para después responder, “Les pido una disculpa a todos. Creo que todos cuando están en sus casas también decimos cosas sin pensar, pero no tienen 68 cámaras viéndolos. No me estoy justificando, ni me pongo en víctima por eso pido una disculpa si dije algo indebido”, compartió entre lágrimas la actriz de La familia P. Luche.