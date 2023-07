La sensacional cantautora Lana Del Rey anunció un segundo concierto en la Ciudad de México, en el Foro Sol el 16 de agosto. También agregó dos nuevas fechas a su gira por México, llegando a Monterrey al Estadio Banorte el 18 de agosto y a Guadalajara al Estadio 3 de Marzo el 20 de agosto. Los boletos para el público en general saldrán a la venta este sábado 22 de julio a las 2 PM hora local en Ticketmaster.com.mx.

Lana Del Rey se ha convertido en un auténtico icono de nuestra era, cautivando audiencias alrededor del mundo con un estilo único, de melodías inquietantemente bellas y letras altamente evocativas. El pasado marzo lanzó su esperado noveno álbum de estudio, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, editado por Interscope Records/Universal Music Canada.

Lana Del Rey agrega fechas a su gira por México. / Foto: Cortesía (Ocesa)

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd lleva a los fans por un viaje introspectivo dentro del característico estilo narrativo de Lana Del Rey. El disco nos muestra su distintiva voz, su sello poético y las composiciones cargadas de sentimientos que han sido altamente aclamadas por la crítica, como los sencillos “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”, “A&W”, “The Grants”, así como el videoclip de “Candy Necklace” ft. Jon Batiste y su último sencillo: “Say Yes To Heaven”, que ya acumula más de 10 millones de views en YouTube.

BOLETOS: Los boletos para las nuevas fechas en México estarán disponibles en la Venta General el sábado 22 de julio a las 2 PM hora local en Ticketmaster.com.mx .

PREVENTA CITIBANAMEX: Los tarjetahabientes Citibanamex tendrán acceso a la Preventa para adquirir boletos el viernes 21 de julio a las 2 PM hora local por medio de www.ticketmaster.com.mx .

