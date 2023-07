Nicola Porcella confesó que no trató bien a Angie Arizaga cuando fueron pareja

En una noche reveladora dentro del famoso reality show “La Casa de los Famosos México”, el nombre de Nicola Porcella se convirtió en tendencia tras abrir su corazón y hablar sobre su relación con una de sus exnovias.

A pesar de que el exfutbolista admitió que no la trató bien, en redes sociales, inició un intenso debate entre sus seguidores y los fanáticos del programa.

Durante la fiesta del pasado viernes en “La Casa de los Famosos México” hubo más de una sorpresa, entre peleas y momentos emotivos como los de Porcella quien encontró a Bárbara Torres, la última eliminada del programa, una confidente dispuesta a escuchar sus confesiones.

Relación con Angie Arizaga

En un gesto de sinceridad, el participante se abrió y compartió detalles sobre su pasado con la reconocida modelo Angie Arizaga, de 31 años.

Porcella explicó con detalles los problemas que tuvo con Arizaga que provocaron la ruptura entre ambos.

Nicola Porcella hablando de su relación mediática con su ex Angie Arizaga , los escándalos con la prensa y como era él en aquella época, aceptando sus errores de comportamiento en TV

(Parte 1)#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Xtk9M5tBfc — Wálter Meléndez 🇵🇪 (@amigoperu76) July 15, 2023

“Yo la agarro y le empiezo a insultar, pero no le pego nada, ella llama un amigo y grabaron todo eso y lo vendieron a un canal, ahí se escuchaba llorando diciendo que yo la había golpeado, maltratado (…) En el reality era muy agresivo, eso pasa en el 2015 y luego de eso, regreso con ella, ella me llama porque yo estaba en New York, volvimos, nos perdimos y volví a ser la figura de la televisión”, aseguró el modelo peruano, quien reiteró su inocencia sobre las acusaciones de maltrato físico contra ella.

A raíz de ese incidente, el modelo se convirtió en una de las personas más odiadas de Perú durante esos años.

No obstante, en redes sociales, muchos fanáticos, al ver ese segmento del programa, mostraron su apoyo a Porcella, valorando su valentía al hablar de su pasado y ser transparente sobre su comportamiento en sus relaciones.