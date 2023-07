‘Secretos de las Indomables’: Ninel Conde y Alicia Machado confiesan lo que significa para ellas ser una mujer indomable

Un nuevo reality show llega a las pantallas de Canela TV este 17 de agosto, se trata de ‘Secretos de las Indomables’, en donde se mostrarán algunos secretos de artistas reconocidas, como: Yuri, Ninel Conde, Alicia Machado, Patricia Manterola, Amara “La Negra” y Zuleyka Rivera; cada una de ellas se irán juntas de vacaciones a Tulum, lugar en el que compartirán experiencias y momentos inesperados que seguramente captarán la atención de la audiencia.

Alicia Machado revela lo que es ser una mujer indomable

Alicia Machado es una de las artistas invitadas a este nuevo reality show en donde tendrá la oportunidad de compartir con diferentes celebridades y demostrará las razones por las que ella también es una mujer indomable.

“Para mi ser una indomable es el defender a capa y espada mis ideales, el defender mis valores como persona y el no dejarme influenciar por los demás o por los intereses de los demás”, confesó.

Asimismo, también dijo que esta es una experiencia que necesitaba en su vida, ya que con esto podrá compartir y escuchar anécdotas que ayuden también a fortalecer el empoderamiento femenino.

“Yo necesitaba en este momento de mi vida escuchar las fortalezas, las historias, la experiencia de otras mujeres para poder empoderarme y enriquecerme. Definitivamente no nos empoderamos solas, nos empoderamos a través de otras mujeres que nos enseñan el caminito para lograr esa independencia o ese empoderamiento”, dijo.

“Yo creo que la regla más importante para ser una indomable es definitivamente ser congruente con tus acciones y tus pensamientos, defender tus ideales, tiene que prepararse, hay que estudiar, la preparación junto con el ímpetu con el trabajo siempre va a generar buenos resultados”, explicó.

Por otro lado, Machado reveló que ella no es de las que compiten con otras mujeres, pues prefiere aprender de ellas. “Como digo yo, ya yo competí una vez en mi vida en el Miss Universo y gané, entonces yo desde ese principio no compito con las mujeres, al contrario, aprendo de ellas… Eso puede ser interesante, romper ese mito de la competencia entre estrellas, al contrario, creo que se van a impresionar de ver como un grupo de mujeres tan poderosas, estamos unidas para empoderarnos aún más y para empoderarlos a ustedes”.

Ninel Conde confiesa qué es ser una mujer indomable

La reconocida cantante y actriz mexicana, Ninel Conde dijo en primera instancia que las experiencias de la vida son las que conllevan a que una persona aprenda a distinguir a quien realmente vale la pena seguir y a quien es mejor desechar.

“Las experiencias de vida te vuelven una persona precavida y una persona que sabe, a quien sí seguir y a quien no y a quien desechar y ser totalmente indomable”, dijo.

Igualmente, reveló lo que más sorprendería a la audiencia de su vida. “Lo que creo que sorprenderá más a la gente de mi en ‘Secretos de las Indomables’ es esa parte, a lo mejor introvertida que yo tengo, pero pues cuando estoy en un escenario esa parte se transforma y es cuando yo puedo vencer esas situaciones que tiene mi personalidad”, aseguró.

“Estar conviviendo con compañeras de trabajo, creo que no es algo que sea muy en común ver y como te interrelacionas con cada una de ellas y como reaccionas a los conflictos, como reaccionas a las crisis, como reaccionas a los momentos emotivos, todo eso la gente no lo ha conocido”, indicó Ninel.

Además de esto, también confesó cuáles son las cualidades que debe tener una mujer indomable. “Yo creo que, para unas futuras indomables, creo que tienen que ser fuertes, autosuficientes, con un carácter determinado, que no se dejen influenciar… Yo creo que eso es parte de lo que nos caracteriza a todas las que estamos el día de hoy. Ser mujeres que luchamos y perseguimos nuestros sueños y además nuestras convicciones, que no te dejes influenciar, ni manipular con nadie, sino por lo que tu crees y por lo que has aprendido en la vida”, aseguró.