Secretos de villanas: así fue el encontronazo entre Cynthia Klitbo y Geraldine Bazán

Geraldine Bazán volvió a tener otro conflicto con unas de sus compañeras en el reality “Secretos de villanas”, y en esta oportunidad fue con Cynthia Klitbo por un comentario sobre la edad.

El éxito que generó este reality, hizo que Canela TV preparara unos capítulos especiales titulados “Secreto de villanas: Las vacaciones”, donde se llevaron a todas las actrices que participaron en las entrevistas a la playa.

De este encuentro, Geraldine Bazán ya tuvo un desacuerdo con Aylín Mujica, y ahora volvió a protagonizar otro encontronazo con la ex de Juan Vidal, Cynthia Klitbo.

Esto ha provocado que la presencia de Geraldine Bazán sea cuestionada una vez más, puesto que muchos consideran que su carrera no se equipara al de sus compañeras.

También te puede interesar:

Cynthia Klitbo revela que su mamá la vendió a un desconocido cuando era niña

¿Embarazada? La imagen de Irina Baeva que levanta sospechas

¿Gracias, pero no? Niurka Marcos alega que Cynthia Klitbo no la advirtió correctamente

¿Por qué discutieron Geraldine Bazán y Cynthia Klitbo?

Las actrices estaban cenando y, evidentemente, ingirieron alcohol, lo que generó que comenzaran a hablar de varias cosas de su vida sin inmutarse e hicieran chistes de todo.

Fue entonces, después de que Cynthia Klitbo hiciera un chiste, que Geraldine Bazán hiciera un comentario referente a su edad, en concreto, dijo que no entendía el sentido del humor de la generación de su compañera de 55 años.

Ese comentario no le sentó nada bien a la primera actriz, e inmediatamente le replicó: “Amor yo no soy vieja, soy un clásico. Como me ves, quisieras verte”. Haciendo gala de su mordaz lengua.

Ante esto, la ex de Gabriel Soto, de 39 años de edad contestó: “¡Ay! ¿Tú crees? Me encanta tu seguridad”. Dando a entender que esperaba no lucir como su compañera a esa edad.

Esto ha provocado que los espectadores del programa hicieran uso de las redes sociales para posicionarse del lado de una y otra. Aunque la mayoría se fue de lado de Cynthia Klitbo, pues consideran que a Bazán le falta mucho para llegar a su nivel.