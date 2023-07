¿De qué trata la película Oppenheimer, qué clasificación tiene en México y cuánto dura?

Este jueves 20 de julio se estrena oficialmente Oppenheimer en las salas de cine de Latinoamérica. El filme genera una gran expectativa en los fans, por los hechos históricos que se abordan en su desarrollo y la cantidad de actores convocados por Christopher Nolan, director de este largometraje.

Nolan, aparte de ser el director de la película también está como escritor junto a Matthew Orton. Este filme, que ya se ganó los aplausos del público en el Festival de Cine de Cannes, está basado en la biografía American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J. Sherwin, del 2005.

La historia aborda la vida personal y profesional de J. Robert Oppenheimer, científico que dirigió el Proyecto Manhattan, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta iniciativa encabezó la creación de la primera bomba atómica de la historia de la humanidad.

Este movimiento impulsado por los Estados Unidos dio como resultado esas dos bombas atómicas que sufrieron dos poblaciones de Japón (Hiroshima y Nagasaki) en 1945. En concreto, el filme aborda las consecuencias morales de los avances de la ciencia y tecnología para la humanidad.

Cillian Murphy es el protagonista de la película de Nolan, como J. Robert Oppenheimer. Lo acompañan Emily Blunt como Kitty Oppenheimer; Robert Downey Jr. como Lewis Strauss; Florence Pugh como Jean Tatlock; Benny Safdie como Kenneth Bainbridge y Rami Malek como Edward Teller, entre los más destacados.

Clasificación y duración de Oppenheimer

Los organismos reguladores de contenidos filmográficos determinaron que la película es de clasificación C, tanto en México como en el resto del mundo. Es decir, apta para público mayor de 18 años.

La duración, récord para Christopher Nolan, es de tres horas exactas.