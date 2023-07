Fue el pasado domingo 4 de junio, cuando se estrenó la primera edición del programa La Casa de los Famosos, donde también se reveló que a través de ViX, el público podría seguir a todos los habitantes todo el día, durante los siete días de la semana, ya que se colocaron decenas de cámaras y micrófonos por toda la casa.

Te podría interesar: Jorge Losa se va de ‘La Casa de los Famosos México’ para irse a ‘Gran Hermano Chile’

Por lo que todas las conversaciones entre los habitantes de La Casa de los Famosos México, son grabadas en audio y video sin excepción alguna, y aunque algunos participantes no han revelado nada fuera de lo común, otros más, han hecho declaraciones que sin duda te dejarán con la boca abierta.

.@soywendyguevara nos dio una lección de lavado 😜



Disfruta el 24/7 de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX Premium 🧡

👉 https://t.co/yaREFDuuY8 pic.twitter.com/J0rBIBzFPA — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 19, 2023

Te podría interesar: Aseguran que Jorge Losa le pedirá matrimonio a Ferka

Cabe señalar que hasta este momento, han pasado 7 semanas en La Casa de los Famosos México y hasta ahora, hay seis expulsados en total, Marie Claire Harp, Sofía Rivera Torres, Ferka Quiroz, Raquel Bigorra, Paul Stanley y Bárbara Torres por lo que solo quedan ocho habitantes, dos del ‘Team Cielo’ y seis del ‘Team Infierno’.

Sergio Mayer revela por qué se separó de Bárbara Mori

Por eso mismo, se podría decir que ya van a la mitad del reality show y con esto, nuevas y candentes declaraciones salen a la luz, tal fue el caso de Sergio Mayer quien reveló la verdadera razón por la cual se separó de Bárbara Mori, madre de su hijo, Sergio Mayer Mori.

“Ella era muy joven, tenía 19 años y empezaba su carrera y yo quería que fuera disciplinada como yo, pero hay gente que no puede o no le gusta. Me gusta armar estrategias para todo, me convertí como su papá la quise proteger y dije ‘Soy su pareja o soy su mánager, papá o que soy’, fue un error mío”, expresó Sergio Mayer durante una transmisión de La Casa de los Famosos México.