Georgina recibe críticas en redes sociales por sortear unos bolsos inspirados en la recién fallecida, Jane Birkin

En redes sociales, muchas veces, ocurren situaciones donde la planificación del contenido puede jugarle en contra a aquellos influencers que se animan hacer dinámicas con sus seguidores.

El caso más reciente es del de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, quien aprovechando sus más de 50 millones de seguidores, decidió realizar un sorteo con los usuarios para regalar varios bolsos de lujos.

En su reality disponible en Netflix, la argentina, nacionalizada española, reveló que es una amante de los modelos de carteras de lujo y que colecciona hasta más de 100 tipos de bolsos en su casa.

Es por eso que sus seguidores saben que con este sorteo, la joven está compartiendo su gusto por ese tipo de piezas de vestir.

[Te recomendamos leer: Vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿cuánto cuesta el yate del futbolista portugués?]

Sin embargo, lo que no tomaría en cuenta es que el principal premio era un Bolso Birkin, de la marca Hermés, inspirado en la actriz estadounidense, Jane Birkin, quien falleció hace pocos días.

“Se está aprovechando del momento”

En los comentarios de la publicación, muchos usuarios se debatían si la publicación correspondía a un error en la programación de la publicación o si, por el contrario, tenía que ver con precisamente aprovechar el ‘timming’ del fallecimiento de la diseñadora, cantante y actriz estadounidense.

En la publicación la modelo aclara lo siguiente:

“Este sorteo no está patrocinado, avalado ni administrado por Instagram, Hermes o Apple, ni está asociado con ellos. Las Reglas Oficiales completas del Sorteo están disponibles en el enlace en @highkeyclout bio. #sorteo”

No obstante, a pesar de la controversia, la modelo no ha borrado la publicación y sigue llevando a cabo el particular sorteo con sus seguidores, donde acumula más de 69 mil comentarios y más de 2,2 millones de ‘Me Gusta’.