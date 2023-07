Kimberly Irene comparte la ocasión en la que Wendy Guevara casi fue asesinada a machetazos

Hace poco, Kimberly Irene tuvo un encuentro con la prensa y compartió algunos detalles de su vida antes de ser famosa, y de la traumática experiencia que vivió su amiga, Wendy Guevara, en una ocasión.

La influencer contó que cuando era escort nunca llegó a sufrir un ataque o asalto grave, como sí le llegó a suceder a su amiga, pues lo más fuerte que le pasó fue cuando unos chicos la dejaron en mitad de la carretera al salir de un motel.

Luego, contó una historia que Wendy Guevara ya había compartido en “La Casa de los Famosos México”, que fue cuando un sujeto la persiguió con un machete porque creyó que lo había robado.

Un taquero que al principio ayudó a Wendy Guevara, intentó abusar de ella

Kimberly Irene reveló que Wendy Guevara logró salvarse del tipo que la estaba persiguiendo gracias a un taquero, pero después este sujeto intentó abusar sexualmente de ella.

“Por culpa de otra chica la andaban siguiendo (a Wendy Guevara) para machetearla y se metió a una taquería y el taquero la escondió en una camioneta… Ese taquero la empezó a tocar, quería abusar de ella. De eso ya como siete u ocho años”, relató Kimberly Irene.

La integrante de ‘Las Perdidas’ aseguró que su amiga fue a terapia por ello, y también recordó que, debido al abuso que sufrió cuando era un niño, suele recibir ayuda psicológica para ayudarla con sus traumas.

Esta historia Wendy Guevara se las contó a sus compañeros en “La Casa de los Famosos México” en una ocasión: “Me dijo súbete. Me dijo: ‘conoces a una rubia tal y tal’ y le dije sí. ‘Ah pues es tu amiga, ahora tú me vas a dar el dinero’ y le dije yo no tengo (...) Se bajó el viejo con un machete y me persiguió y yo corriendo”.