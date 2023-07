Niurka Marcos explica cómo la producción de LCDLFM está generando el hate hacia Jorge Losa

Niurka Marcos volvió a hacer uso de sus redes sociales para atacar a la producción de “La Casa de los Famosos México” y advertirles que todo el repudio que ha generado Jorge Losa fue ocasionado por ellos y nadie más.

Esto lo dijo debido a las acusaciones que le han hecho por incitar al odio contra ese participante. No obstante, la actriz cubana aseguró que era la propia producción que lo estaba haciendo quedar cómo víctima para generar simpatía con el público, y sin dejar de favorecerlo.

Pero la realidad es que Jorge Losa se ha ganado un hate muy grande, debido al ‘evidente’ favoritismo que ha tenido la producción de “La Casa de los Famosos México” con él y el resto del team cielo.

Niurka Marcos asegura que Jorge Losa se llevará una gran sorpresa al ver todo el hate que se ha ganado

“A ver, yo quiero que toda la gente entienda eso, el punto no es Jorge, independientemente de que es un mueble y no da contenido divertido, pero ese no es el punto… el punto es la actitud de sobreprotección de la producción y de ponerle todo en la boca, y de garantizarle todo, evidentemente está haciendo que la audiencia odie a Jorge”, explicó Niurka Marcos.

Este fue el beneficio que recibió Jorge Losa durante la nominación de "LCDLFM"https://t.co/5q7P84Aet9 pic.twitter.com/OfRif6dox1 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 20, 2023

La actriz cubana asegura que ha sido tan evidente el favoritismo con Jorge Losa, que el público se hartó y se ha ido en contra de él en las redes sociales, insultándolo.

Así que, según ella, era muy probable que cuando salga se lleve una desagradable sorpresa, al ver que, en lugar de haber salido beneficiado por participar en “La Casa de los Famosos México”, se ganó el repudio de una gran parte de las personas.

Niurka Marcos también especuló que era probable que la producción negociara con Televisa para que le dieran un papel en algún proyecto, ya que a fuerzas quieren hacer que el público simpatice con él, aunque no lo estaban logrando, de hecho, estaban elevando mucho más el hate en contra Jorge Losa.