Ferka venderá el anillo de compromiso que le dio Christian Estrada para hacer una fiesta

Desde hace algún tiempo, Ferka y Christian Estrada han acaparado los titulares de varias noticias debido a sus problemas con respecto a la custodia y manutención de su hijo luego de haberse separado.

La situación entre ambos se ha ido complicando porque la actriz ha asegurado en varias ocasiones que su expareja no le pasaba nada para su hijo, mientras que él sostiene que es un padre presente.

Tras denuncia de Ferka, Christian Estrada es detenido por sustracción de menor y violencia

Ferka denunció que Christian Estrada, expareja y padre de su hijo Leonel, le había quitado al menor con agresiones y engaños, aseguran que el modelo ya fue detenido pic.twitter.com/b00MIRkOVt — EL4toPODER (@El4toPODERmx) November 29, 2022

Y ni siquiera la participación de María Fernanda Quiroz en “La Casa de los Famosos México” logró apaciguar la situación entre ellos, pues Christian Estrada siguió yendo al juzgado para tratar la demanda con respecto a su hijo.

También te puede interesar:

Ferka arremete contra Bárbara Torres y vuelve a ser cancelada en las redes sociales

Christian Estrada rompe el silencio y cuenta el delicado motivo por el que rompió su relación con Ferka

La Casa de los Famosos México: así fue cómo René Franco dejó callada a Ferka

Ferka ya no quiere problemas con Christian Estrada por el bien de su hijo

Ferka estuvo presente en una alfombra roja, así que los reporteros aprovecharon para preguntarle cómo iba su proceso legal contra Christian Estrada, y contestó que todo iba muy bien e hizo hincapié en que eso lo hacía para proteger a su hijo.

El #realityshow mexicano #Inseparables es el Ave de mal Aguero con las parejas de los artistas! Todos los que participan rompen su relación! Ferka y Christian Estrada quien iba a participar en #LCDLF y ex de Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán, ya se separaron #chisme pic.twitter.com/nrN8OWKXFT — Breaking News (@breakingitnews) September 20, 2022

“Yo lo único que pido es que sea feliz, yo no me meto con él, que sea feliz, que trabaje mucho y que ame mucho…”, declaró la actriz y agregó: “El proceso legal va muy bien, lo que más me interesa es que mi hijo esté protegido, ya de verdad ya no es tanto el pleito, es que él esté protegido y como todos los niños… todo va bien, lento, como lo he dicho, pero yo ya quiero llevar la fiesta en paz por el bienestar de mi bebé”

Y cuando le preguntaron sobre lo que había hecho o lo que tenía planeado hacer con el anillo de compromiso que le regaló Christian Estrada y que le costó 23 mil dólares, reveló que tenía pensado venderlo.

Ferka revela lo que hará con su anillo de compromiso que le dio Christian Estrada pic.twitter.com/V4hOyiNpec — Lo + viral (@VideosVirales69) July 20, 2023

“Eso si lo dice muy puntual, pues lo voy a vender (el anillo de compromiso), y voy a hacer un fiestón, así como hacen bienvenidas de soltera, yo voy a hacer una bienvenida a la vida…”, detalló María Fernanda Quiroz.