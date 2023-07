Ferka le hace una petición a Alicia Machado para que aconseje a su ex cumplir con su hijo

Alicia Machado sigue con su romance con Christian Estrada, a pesar de que antes había declarado que estaba soltera porque no la habían valorado, y ahora su “hermana de leche”, Ferka le pide que guíe a su ex.

Recordemos que durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, María Fernanda Quiroz expresó que ella y la ex Miss Universo eran “hermanas de leche”, porque estaba saliendo con el papá de su hijo.

"Querida socia": Alicia Machado reacciona ante las declaraciones que dio Ferka



La ex reina de belleza confirmó recientemente su relación con Christian Estrada#Espectáculos #AliciaMachado @Ferka https://t.co/18f0GFFIR1 pic.twitter.com/opHLtZqpSU — Vox Populi Noticias (@VoxPopuliNoti) July 7, 2023

Así que en el programa “De primera mano”, Ferka aprovechó para aclarar que nunca lo dijo con mala intención, ni buscaba ofenderla, solo fue una broma y nada más.

“Si regresaron, qué bueno, porque él es libre totalmente de rehacer su vida y de encontrar un nuevo amor. Solo sí pido que no digan mentiras, porque yo no la he atacado a ella. Jamás me he metido con ella”, comentó Ferka.

Y le pidió a Alicia Machado que guiara a Christian Estrada en su deber como padre: “Me gustaría también que ella, como madre, de que ahora es su pareja, (…) como madre soltera, (…) lo debería de guiar un poco”.

Aparte, María Fernanda Quiroz quiso dejar en claro lo que ocurrió con su suegra.

“Es totalmente falso, Dios y mi conciencia lo saben. Jamás le mencioné esa palabra, y si, aun así fuera, ese no es motivo para que tú te desobligues de tus cosas. Pero, jamás, jamás, le dije esa palabra a su mamá”, concluyó Ferka.