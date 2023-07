Michelle Maciel y The Change impactan con la fusión de sus estilos

Michelle Maciel y The Change (Cortesía)

El artista sonorense apuesta por seguir innovando, esta vez de la mano de The Change. El track nos golpea con una combinación de pop, reggaetón y regional mexicano; un nuevo posible himno para la juventud latina.

Tras una racha de corridos románticos, el artista sonorense pone los oídos en un lugar distinto, presentando una colaboración con la artista dominicana The Change. La canción presenta elementos propios del proyecto del género regional, así como una estructura pop y un dembow moderno que funge como un mágico pegamento.

Resultado del hit junto a Eden Muñoz, CCC, las redes de Michelle han crecido exponencialmente, generando tendencias en TikTok con más de 65,000 creaciones con el audio en la plataforma, ganando su lugar en múltiples charts de Spotify como el Top 50 de México o ser la canción #26 más viral del mundo según los Viral Global chart de la plataforma de streaming. Además se ha posicionado en las playlists editoriales más importantes del género como Éxitos México y La Reina: Éxitos de la Música Mexicana; a un lado de éxitos de Fuerza Regida, Junior H, Peso Pluma y Natanael Cano.

“Pa Tanto”, su más reciente canción, nos transporta inmediatamente a nuestro antro favorito. Nos encontraremos cantando el coro a todo pulmón, mientras pensamos en esa persona que no nos valoró.

La canción surgió durante un viaje a Miami, “estaba los últimos momentos de un ‘casi algo’ que me hizo pensar ‘Ni que fueras pa tanto, yo merezco más’” , comparte Michelle. “Si te vas no hay problema, mejor darle espacio a alguien que sí se lo merezca y quien sí me valore’”.

“Pa Tanto” nos presenta ese momento de realización donde te das cuenta que no hay cabida para perseguir a alguien que no te valora, dar vuelta a la página y sentirte feliz de haber superado a esa persona.

“Le hicimos llegar algunas canciones a The Change, artista de cuyo trabajo soy fanático, quien conectó inmediatamente con Pa Tanto. La canción en un inicio era solamente reggaetón pero terminamos por agregar arreglos de regional mexicano”.

En esta colaboración, Michelle Maciel sigue explorando combinaciones de géneros y apostando por la internacionalización de la música mexicana. Demostrando cada vez más la versatilidad de su proyecto mientras continúa forjando un estilo único dentro de la industria.