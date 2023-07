Muere el cantante estadounidense Tony Bennett a los 96 años de edad

El famoso cantante originario de Estados Unidos (EU), que fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016, Anthony Dominick Benedetto, mejor conocido como ‘Tony Bennett’, falleció este 21 de julio a los 96 años de edad.

Te puede interesar: Lady Gaga llora después de acompañar a Tony Bennett fuera del escenario

Sylvia Weiner, publicista del cantante, confirmó a The Associated Press (AP) que el intérprete de canciones como ‘Fly Me to the Moon’, ‘Rags to Riches’, ‘Body and Soul’ y ‘I’ve Got You Under My Skin’, murió en Nueva York, sin embargo, no reveló las causas de su fallecimiento.

Interpretó ‘Love For Sale’ junto a Lady Gaga en los premios Grammy de 2015, un año después de que el neoyorquino lanzara su primer álbum junto a la solista como tributo a Cole Porter; Bennett público más de 70 álbumes, y obtuvo más de 19 Grammys.