¿Se sacrificó? Apio Quijano es uno de los nominados en ‘La Casa de los Famosos’

Recientemente, se dio a conocer que el actor español Jorge Losa se convirtió en el nuevo líder de la semana en ‘La Casa de los Famosos’, dejando en desventaja al Team Infierno, quienes podrían perder por primera vez a uno de sus integrantes el próximo domingo.

Le puede interesar: Apio Quijano presenta a su novio Juan Pa Serrano

Este hecho ha mantenido a todos en expectativa de lo que pasará en los próximos días, ya que tanto los fanáticos de este equipo, como los integrantes del mismo se niegan a que uno de ellos se vaya de la casa, aunque tarde o temprano sabían que podía pasar.

Como es bien sabido cada vez que el actor español ha ganado el liderazgo en el reality show, elige a su compañera Barby Juárez para ser salvada, por lo que ahora la audiencia se supone que nuevamente hará lo mismo, dado que es la única compañera de su equipo que se encuentra en la casa, por este motivo es muy probable que un integrante del otro equipo se vaya del programa.

De esta manera, al ver todo lo que ha ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’ en los últimos días, Apio Quijano fue uno de los primeros en pedir que lo nominaron para ser eliminado el próximo domingo.

“Bueno, yo quiero decirles algo al ‘Team infierno’. Si nos toca perder el liderazgo, me sacrifico, eh; o sea, me sacrifico para salir. Quiero que ustedes cinco estén en la final”, indicó el famoso a todo su equipo.

Ante sus declaraciones, tanto Sergio Mayer como Poncho de Nigris respondieron que él no es quien decide quién se va o se queda, ya que eso sólo lo hace el público. “Sí, pero igual digo que no voten por mí. Te juro, la neta. Yo no quiero...”, indicó el integrante de Kabah.

¿Quiénes son los nominados de la semana?

Este miércoles 20 de julio se dieron a conocer los nominados de la semana, quedando seleccionados Apio Quijano, Barby Juárez, Nicola Porcella y Sergio Mayer, por lo que luego de que Jorge Losa elija a quién salvará esta semana, quedaran los participantes que este domingo se debatirán para ver quien sale del reality show por decisión del público.

Asimismo, se tiene que en su mayoría, el Team Infierno nominó con 2 y 3 puntos a su compañero Apio Quijano, una de las razones que indicaban era el hecho de que esta nunca había estado nominado.