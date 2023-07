Tras casi 10 años de su última edición, el festival de k-pop, Music Bank regresa a México este 2023; el evento se llevará a cabo el próximo domingo 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX y contará con la presencia de NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC, AB6IX y The New Six.

¡Llegó el esperado momento! 🤩 ¡Después de 9 años, la ESPECTACULAR y LEGENDARIA gira de MUSIC BANK regresa a tierras mexicanas! 🫰🏻🇲🇽



📆 Domingo 22 de octubre

📍 Palacio de los Deportes



Prepárate para vivir una de las noches KPOPERAS más INCREÍBLES de los últimos tiempos. ✨ pic.twitter.com/fLINIkgl38 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) July 21, 2023

Cartel oficial para Music Bank México 2023

NewJeans

ITZY

(G)I-DLE

STAYC

AB6IX

The New Six

¿Cuándo inicia la preventa para Music Bank México 2023?

Los boletos para Music Bank México 2023 estará disponibles a través del sistema Ticketmaster y la Preventa Citibanamex será el jueves 27 de julio y la Venta General el viernes 28 de julio.

Conoce los precios para Music Bank México 2023

GOLD VIP - 7,440 pesos mexicanos (cargos incluidos)

GENERAL A - 4,800 pesos mexicanos (cargos incluidos)

GENERAL B - 3,600 pesos mexicanos (cargos incluidos)

NIVEL D - 4,800 pesos mexicanos (cargos incluidos)

NIVEL DD - 4,080 pesos mexicanos (cargos incluidos)

NIVEL E - 1,560 pesos mexicanos (cargos incluidos)

NIVEL EE - 2,400 pesos mexicanos (cargos incluidos)

¿Cuándo fue la primera edición de Music Bank en México?

Cabe señalar que la primera edición de Music Bank en México se llevó a cabo el 30 de octubre de 2014 desde la Arena Ciudad de México, el cual contó con la participación de EXO-K, BEAST, B.A.P, Infinite, Girl’s Day, Ailee y BTS.