Sergio Mayer señaló que nunca llamaría ‘hermanito’ a Nicola

Domingo de expulsión y los ánimos comienzan a “calentarse” entre los habitantes de La Casa de los Famosos México. Sergio, Nicola y Apio preparan sus maletas, ya que la gente decidirá quién saldrá esta noche.

Durante toda la semana Poncho, Sergio, Apio, Wendy, Emilio y Nicola han tenido charlas sobre el momento que vive el Team Infierno, y como el Team Cielo, a pesar de ser solo Jorge y Barby, han logrado avanzar con sus estrategias y la suerte.

Los seguidores de La Casa de los Famosos comienzan a notar como se divide el Team Infierno, sobre todo entre Nicola y Sergio. Este fin de semana, Nicola se enteró que apareció ne las pantallas del Times Square en Nueva York.

“Yo no podría decirle hermanito jamás a Nicola” dijo Sergio, Nicola en medio segundo: “te estoy escuchando Mayer, te estoy escuchando”, así la relación entre ambos habitantes.

“Nicola saldrá de esta más fuerte, él era quien dormía con el enemigo, no cuentas con el respaldo de nadie en tu team pero cuentas con el apoyo de muchos afuera”, “Nicola siempre brillo por luz propia para los que piensan que finge, el siempre fue así de carismático”, “Ahora entiendo porque a Sergio no le cae jjjaja, no culpes a la nocheeee no culpes a la playaaaaa jaja”, “Nicolitas poniendo su cara en Times Square de Nueva York, llevándole flores en helicóptero por dos días seguidos, hasta mariachi le llevaron para cantarle cielito lindo”” en vivo”, “Nicola México te ama”, fueron algunos mensajes en Twitter.

Sin duda este es uno de los momentos más emocionales que hemos visto de mi compatriota Nicola Porcella. Y sobretodo, ver lo que es tener un Ataque de Ansiedad y lo vulnerable que somos por mas blindado tengamos el corazón. Y si, llorar no es debilidad.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/LexoChHJ8e — Wálter Meléndez 🇵🇪 (@amigoperu76) July 23, 2023

