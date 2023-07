The Drums anuncia concierto en la Ciudad de México

El proyecto de indie rock de Jonathan Pierce, The Drums, regresa a la Ciudad de México para dar un espectacular concierto en el Pabellón Oeste. El próximo 18 de octubre los fanáticos podrán disfrutar la presentación donde dará a conocer canciones de su sexto material de estudio titulado Jonny.

Los boletos estarán disponibles en la Preventa Citibanamex el 31 de julio; la venta general iniciará al día siguiente por Ticketmaster y en la taquilla del inmueble.

Jonny, que será lanzado el próximo 13 de octubre a través de ANTI-Records, marca el regreso de Jonny Pierce, miembro fundador de The Drums. Este álbum se adentra en el profundo trauma infantil que Pierce experimentó al crecer en una comunidad religiosa de culto en el norte del estado de Nueva York. Sin embargo, Jonny no se queda sólo en la exploración de la oscuridad, sino que también triunfa sobre ella, dejando una huella de serenidad y esperanza.

Desgarrador, juguetón, estridente y sereno a la vez, Jonny es un trabajo que se sumerge en los aspectos más profundos del alma de Pierce, quien al describir el álbum menciona, “En cuanto terminé Jonny, lo escuché y oí mi alma reflejada. Es devastador y triunfante, está perdido y encontrado, es confuso y seguro, es sabio y tonto. Es masculino y femenino, es duro y suave”.

Además del emocionante anuncio del nuevo disco y la gira internacional para presentarlo, The Drums ha lanzado un sencillo titulado “Better”. Esta canción envuelve con un gancho brillante una letra que habla sobre la salida de la codependencia y el regreso a los brazos fiables de la soledad. Puedes pre ordenar el nuevo álbum AQUÍ.

El año pasado, The Drums festejó en la CDMX el décimo aniversario de su exitoso disco Portamento, mismo que fue un hito en su carrera al convertir temas como “Money” y “I Don’t Know How To Love” en auténticos himnos del indie rock, influenciado fuertemente por un post punk juguetón.

Ahora, ¡The Drums regresa con nueva música! No te lo pierdas. Los boletos estarán disponibles a partir del 31 de julio por Ticketmaster.

