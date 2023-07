Atentos Gamers: ‘Heroes, a video game symphony’ llegará a México

Para todos los fanáticos de los videojuegos y la música, llegará por primera vez a México el concierto Heroes: a video game symphony que se presentará en dos ciudades para conquistar al público gamer del país. La gira mundial arrancará el próximo 11 de agosto de este año con la Orquesta Sinfónica de Baltimore y el Coro Handel de Baltimore.

La esperada música de videojuegos hará parada en México, los conciertos se harán en la Arena Monterrey, el 31 de enero y en la Arena CDMX, el 1 de febrero de 2024.

Jason Michael Paul, productor y creador del primer concierto de Final fantasy en Estados Unidos, del concierto de The Legend of Zelda por su 25 aniversario, The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses concerts, y fundador de JMP Entertainment, reveló que imaginó Héroes, como una un viaje, como lo establece Joseph Campbells en el ‘monomito’ o mito único: un marco narrativo que se puede ver en muchos de los juegos, películas, y libros a lo largo de la historia.

Cada etapa en el ‘monomito’ es un capítulo de nuestra historia y cada juego o selección musical fue elegido principalmente por su idoneidad en la sección donde se presenta.

Heroes: a video game symphony. (Foto: Cortesía.)

Paul ha producido más de 300 conciertos de música de videojuegos desde la presentación inaugural en Estados Unidos en 2004, catalogándolo como un experimentado productor de conciertos que es conocido por organizar eventos en todo el mundo para notables artistas como Luciano Pavarotti y los Tres Tenores; Paul se dio cuenta de que si los asistentes asiduos a los eventos filarmónicos, dejan de lado sus nociones preconcebidas sobre la cultura del juego, podrían apreciar la riqueza musical, así como lo virtuosos y mágico de las bandas sonoras de videojuegos.

Puede interesarte: Sofía Castro revela cómo fue su vida durante sexenio de Enrique Peña Nieto

“Es más que maravilloso celebrar nuestro 20 aniversario con estos incomparables Héroes, en una serie de conciertos sin igual. La narrativa del héroe es tan fundamental para la experiencia humana y estas increíbles piezas sinfónicas de videojuegos que traen esa rica esencia a la vida”, compartió en un comunicado.

Para la serie de conciertos, una orquesta de 70 elementos se unirá a un coro para interpretar nuevos arreglos de una variedad de canciones de múltiples franquicias de videojuegos, que incluirá los títulos de Final fantasy, Chrono Cross, Chrono Trigger, Portal 2, BioShock, Guild Wars 2, Oblivion: The Elder Scrolls, Skyrim: The Elder Scrolls, Blades: The Elder Scrolls, Fallout, Starfield, Castlevania, Metal Gear Solid, Halo, Mass Effect, Dear Esthe, Journey, God of War, Dragon Age, Shadow of the Colossus y más.

La serie de conciertos prometen un formato nuevo y la experiencia definitiva para los aficionados a los videojuegos y a la música por igual.

Además, la historia del concierto es narrada por el ganador del premio BAFTA, Nigel Carrington, del popular videojuego Dear Esther.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?