¿Cómo fue la convivencia entre Bárbara Mori y Sergio Mayer? Pati Chapoy confirma que fue testigo del maltrato

Fue en 1997 cuando los actores Bárbara Mori y Sergio Mayer deciden casarse después de un noviazgo corto. Todo se tornó tan ideal que con el pasar del tiempo no se imaginaron que iba a existir violencia en medio de su convivencia. A pesar de los conflictos, de esa unión nació el único hijo que los mantiene enlazados. Ahora, después de 20 años, la artista de nacionalidad Uruguaya – Mexicana, habla que no fue fácil vivir bajo el mismo techo con el padre de su primogénito y Pati Chapoy confirma que sí hubo maltrato.

Pati Chapoy exhibió la verdad tras la relación de Sergio Mayer y Bárbara Mori, la conductora de Ventaneando aseguró ser testigo de los maltratos del actor 😱👇#SergioMayer #BarbaraMori #PatiChapoyhttps://t.co/Q0PglHNfVR — La Verdad Noticias (@LVerdadNoticias) July 25, 2023

Diferencia de edades

Según Sergio Mayer cuando comenzó a tener una relación con Mori, él la superaba con 12 años de diferencia en edades. Para él, esa fue la causa principal de su ruptura. El actor resaltó:

“Mi problema con ella también tuvo que ver por mi disciplina. Ella era muy chica, muy joven. Tenía 19, 20 años. Empezaba su carrera. Yo ya traía un background y yo quería que fuera disciplinada. Me convertí como en su papá. La quise proteger. Dije o somos pareja o soy el papá o soy el mánager. Y ese fue un error, un error tremendo, que yo reconozco”, agregó Mayer dentro de La Casa de los Famosos México, programa donde sigue como habitante.

Por su parte la actriz de 45 años tomó la decisión de dar su versión tras las declaraciones de Sergio Mayer. Bárbara Mori reconoció que los problemas de su infancia la llevaron a actuar sin pensar al momento de elegir a los hombres adecuados.

“Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y mi papá no me quería y por eso me pegaba. Y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa; empiezas a lastimarte; pero todas son decisiones tomadas desde el miedo, la inseguridad, el yo no valgo, no voy a estar con alguien inteligente y bueno”, agregó.

Mori también destacó que la actriz Adriana Lavat fue la clave para su separación con Sergio Mayer y desde entonces reconoció que no era feliz.

Barbara Morí habla sobre su relación con Sergio Mayer #LaCasaDeLosFamososMx Resulta y Resalta @LaCasaFamososMx #LCDLFMEXICO pic.twitter.com/6J4yV6a2B8 — Tío Manolo (@Ciudadanos2012) July 21, 2023

Pati Chapoy confirma que hubo maltrato

En el programa ‘Ventaneando’ tanto Pati Chapoy como el resto de los conductores, comentaron que efectivamente llegaron a presenciar cómo Mayer era controlador y en ocasiones llegó a mal tratar a Mori en los pasillos de TV Azteca.