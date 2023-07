Shakira se llevó una desagradable sorpresa durante las grabaciones del videoclip “Copa Vacía”

A finales del mes de junio, Shakira lanzó el tema “Copa Vacía” en colaboración con Manuel Turizo y con su respectivo vídeo musical, donde la intérprete se convirtió en una hermosa sirena.

La canción se posicionó rápidamente entre los primeros peldaños de los charts musicales, convirtiéndose en un nuevo éxito para la colombiana, quien está arrasando nuevamente la industria musical.

📸📸📸 Shakira y Manuel Turizo pic.twitter.com/JKb6tCQRsU — VyralNews (@Vyral_News_) July 19, 2023

En su momento, Shakira compartió algunos detalles de la grabación del videoclip “Copa Vacía” con sus fans, como que la cola que llevaba pesaba alrededor de 13 kilos, y entre ella y su estilista, Nicolas Bru, seleccionaron los colores que llevaría y la pintaron.

Shakira, quien se convirtió en la gran ganadora de los Premios Juventud 2023 celebrados en Puerto Rico, tuvo un desagradable momento durante el rodaje del videoclip de “Copa Vacía”.

En la historia que se desarrolló en el vídeo musical, Manuel Turizo salva a la sirena, interpretada por la barranquillera, y se termina enamorando de ella, pero también se hace una alegoría de la contaminación y del daño que ocasiona en la naturaleza.

Esta escena se representa cuando Shakira, en forma de sirena, aparece acostada sobre lo que una pila de basura, entonces, para darle más realismo se utilizaron ratas en el set.

Shakira se lleva tremendo susto con un ratón 🐁 en la grabación “Copa Vacía” pic.twitter.com/wHxTo31MNs — VOS TV (@VOSTV) July 25, 2023

Pero la cantante no esperaba que el roedor se acercara a ella, y se desconoce si la rata era parte de la grabación en ese momento o se escapó del lugar donde la tenían.

No obstante, a pesar de que Shakira estaba concentrada en su interpretación, notó que la rata se iba acercando y no pudo evitar soltar un grito de terror y levantarse. Afortunadamente, la rata no se abalanzó sobre ella.