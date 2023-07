Muere la cantante irlandesa Sinéad O’Connor

La cantante irlandesa Sinéad O´Connor falleció a los a los 56 años de edad, según informó el Irish Times.

O’Connor fue mundialmente conocida por su canción “Nothing Compares 2 U”.

La irlandesa perdió la vida apenas 18 meses después de la muerte de su hijo adolescente Shane, quien se quitó la vida con tan solo 17 años, después de escapar del hospital donde estaba ingresado, bajo vigilancia.

Te puede interesar: Sinéad O’Connor impactó al romper una foto de Juan Pablo II

¿Quién era Sinéad O’Connor?

La cantante nació en una familia problemática en Dublín, el 8 de diciembre de 1966. Su infancia no fue fácil, ella misma reveló que tuvo problemas de salud mental, además de que su madre abusaba física y sexualmente de ella cuando era una niña. A los 15 años, ingresó en una escuela correctiva tras ciertos episodios de robo, y fue allí donde comenzó a sentir la pasión hacia la música.

Años después conoció a Colm Farrelly, con quien formó la banda Ton Ton Macoute, que impulsó a O’Connor a ser conocida en la industria musical. Posteriormente firmó con Ensign Records y lanzó su primer álbum, “The lion and the cobra”, que llamó fuertemente la atención gracias a su increíble voz, su fuerza interpretativa y la originalidad de sus canciones.

En 1989 la fama le llegaría al lanzar su mayor éxito, “Nothing Compares 2 U”, el cual formaba parte del álbum “I do not want what I haven’t got”. Con este álbum vendió más de siete millones de copias. La canción fue escrita por Prince, pero fue la versión de O’Connor la que se escuchó por todo el mundo,