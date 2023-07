Marvel ha creado al personaje más poderoso de su universo cinematográfico: supera a Hulk

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) podría estar en presencia del personaje más poderoso jamás visto. Aparece en el final de la serie Secret Invasion, que se transmitió este miércoles y está disponible en las pantallas de Disney +.

Atentos con los spoilers si no has visto el final de Secret Invasion, porque este personaje ya había aparecido en la serie, pero no había obtenido los poderes que hoy goza.

Como todos sabrán, Secret Invasion va en la misma línea de Capitán América: El Soldado del Invierno y Falcon & The Winter Soldier; contenido de Marvel que habla de espionaje y organismos de inteligencia militar. Hay héroes con superpoderes en sus historias, pero lo que resalta son esas dos características señaladas.

También te puede interesar: Las películas que debes ver para entender la presencia de Hugh Jackman en Deadpool 3

En ese sentido, Nick Fury se alza como uno de los mejores en esta área. Sin embargo, al verse acorralado por seres con poderes, como lo son los Skrulls, sus habilidades quedan reducidas.

Los hilos de la historia se van dando hacia un encuentro entre el exdirector de SHIELD y Gravik, el Skrull malvado que inició una revuelta en contra de Fury y los humanos. Este personaje quiere la Cosecha, una especie de “lvial que guarda el ADN de casi todos los seres que participaron en la Batalla de la Tierra contra Thanos”, reseña Hipertextual.

Nick Fury se la ofrece a cambio de que se marche del planeta con su ejército del mal. Gravik toma la planta, pero no se va de la Tierra. Obtiene las habilidades maravillosas e intenta traicionar al personaje que hace Samuel L. Jackson.

Pero para sorpresa de todos, ese no era Nick Fury, era G’iah (Emilia Clarke), hija de Talos, quien lo había engañado y también había consumido la Cosecha. Ambos desataron una batalla brutal que termina con la Skrull como ganadora y unos poderes impresionantes, que la hacen acreedora, por ahora, del ser más poderoso del MCU.