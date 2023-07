Paola Suárez comparte su opinión sobre Marlon Colmenarez y por qué piensa que su visita pudo perjudicar a Wendy Guevara

El amigo de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez, ingresó a “La Casa de los Famosos México” durante el segmento llamado congelados, y tanto Paola Suárez como el resto del clan de ‘Las Perdidas’ se quejaron de ello.

Ellas consideran que fue otra jugarreta por parte de la producción para que su amiga saliera nominada, pues saben que Marlon es la debilidad de Wendy, ya que el amor que siente por su amigo es muy grande.

Por eso expresaron que quien debió entrar a “La Casa de los Famosos México” era la mamá de Wendy Guevara, ya que había estado de cumpleaños ese día y habría sido algo lindo para ella.

Paola Suárez considera que Marlon solo accedió a ver a Wendy Guevara para tener minutos en pantalla

Paola Suárez estuvo en el programa “De primera mano” y compartió su opinión de Marlon Colmenarez y para ella, el influencer solo se estaba aprovechando de la popularidad de Wendy Guevara.

#EXCLUSIVA ¡#PaolaSuárez REVELA cuál es la verdadera relación entre #Marlon y #WendyGuevara! Reacciona a su visita en el reality y asegura que se quiso colgar de la fama de la participante #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/ceRnim9sR6 — De Primera Mano (@deprimeramano) July 27, 2023

Admitió que no lo conoce muy bien, pero que le parece un buen muchacho, no obstante, cuando le pidió que fuera a gritarle a su amiga, quien había preguntado mucho por él en el programa, puso muchas excusas para no hacerlo y al poco tiempo sí accedió a verla porque lo pondrían en televisión nacional.

Por eso, y por otras actitudes que ha tenido Marlon Colmenarez con Wendy Guevara en diferentes en vivos, no tiene la mejor imagen de él, sin embargo, no lo condena porque su amiga es quien lo ha ayudado y debe ser ella quien marque distancia de él si así lo quiere hacer.

Por último, mencionó que Wendy Guevara sí puede estar enamorada de su amigo y por eso ha decidido marcar distancia de Nicola Porcella para no hacer enojar a Marlon.