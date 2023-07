Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ participaría en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo

Todo parece indicar que Telemundo intentará replicar el éxito que ha tenido “La Casa de los Famosos México”, integrando a Paola Suárez a la posible cuarta temporada.

A pesar de que hace unos días se había empezado a correr el rumor de que Endemol ya no le volvería conceder la licencia de “La Casa de los Famosos” a la televisora de Miami, para dejarle la exclusividad a Televisa, todo parece indicar que no será así.

De hecho, Jimena Gallegos, conductora de la versión de Telemundo de este reality show, confirmó en el mes de abril que sí habría una nueva temporada, pero fue antes de que se estrenara la versión de Televisa.

¿Paola Suárez aceptó participar en ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo?

La noticia de que Telemundo estaba interesado en Paola Suárez para que sea una de las integrantes de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” la difundió el perfil de Twitter, ‘La Tía Sandra’.

📌 EN EXCLUSIVA: TELEMUNDO quiere a PAOLA SUÁREZ para la cuarta temporada de #LaCasaDeLosFamosos 🔥🔥🤜🏻💥



Telemundo ya prepara LA CASA DE LOS FAMOSOS 4, y contempla que PAOLITA SUÁREZ sea habitante en ésta temporada‼️#LaCasaDeLosFamososmx #lcdlf4 #lcdlfmx #wendy #TeamWendy pic.twitter.com/g6YhasgE5k — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 22, 2023

Sin embargo, la influencer y amiga de Wendy Guevara todavía no ha mencionado nada al respecto, por lo que no se sabe si ya se pusieron en contacto con ella, o si aceptó o no participar en este reality show.

Muchos usuarios se mostraron entusiasmados con la idea de que Paola Suárez forme parte de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, pues consideran que la última temporada fue demasiado aburrida, además de que las temporadas anteriores no fueron ni tan interesantes como la versión mexicana.

Entonces, como la ‘Pedida’ original maneja un tipo de humor similar a Wendy Guevara, pero con una personalidad diferente e igual de fuerte, muchos creen que sería una buena adición al programa que parecía condenado a desaparecer por el gran éxito de “La Casa de los Famosos México”.