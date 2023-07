Stephanie Salas y Humberto Zurita habrían terminado su noviazgo

Fue en diciembre de 2022 cuando Stephanie Salas y Humberto Zurita hicieron oficial su romance, poco a poco ambos comenzaron a involucrarse en su vida personal y profesional; sin embargo, tras 10 meses juntos todo parece indicar que su noviazgo terminó.

Al inicio de su relación los actores evitaron aparecer en público, ya que la relación entre Stephanie y Humberto simplemente era laboral, al trabajar en la obra de teatro ‘Papito querido’, rápidamente evolucionó como un romance.

Humberto Zurita y Stephanie Salas Los actores se muestran más felices y unidos que nunca (@stephaniesalasoficial/Instagram)

¿Stephanie Salas y Humberto Zurita terminaron?

La pareja sorprendió por ganar popularidad y simpatía entre sus seguidores de redes sociales, y aunque parecía que se encontraba en uno de los mejores momentos, de acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Stephanie Salas y Humberto Zurita ya no se encuentran juntos.

“Tengo una exclusiva que darles, pero no me gusta, me apena porque hacían bonita pareja, que tronaron Stephanie Salas y Humberto Zurita. Don Humberto Zurita y Doña Stephanie Salas terminaron. Ojalá hayan terminado bien, ojalá Stephanie esté bien, ojalá Humberto esté bien” dijo Adolfo Infante para su canal de YouTube.

El famoso periodista de espectáculos reveló que una fuente cercana de la expareja habló del tema, no obstante, evitó entrar en detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse, tomando en cuenta que hace unas semanas fueron captados juntos en Argentina.

Stephanie Salas y Humberto Zurita Foto: Instagram @zuritahm / @stephaniesalasoficial

Hasta el momento la noticia sobre la separación de Stephanie Salas y Humberto Zurita permanece como un rumor, ya que ninguno de los actores ha respondido públicamente a los señalamientos, ya sea para desmentirlos o confirmarlos.