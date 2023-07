Selena Gomez felicitó a Francia Raisa por su cumpleaños y le aplicaron la “ley del hielo”

Selena Gomez ha dado un paso al frente y se dedicó a realizar un posteo en sus redes sociales, para felicitar a Francia Raisa por su cumpleaños número 35. Sin embargo, la publicación, hasta los momentos, ha sido completamente ignorada por la homenajeada.

“Feliz cumpleaños a este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo”, escribió Selena Gomez con tres fotos en las que aparece Francia. Además, la mencionó en su pie de foto.

Ni like ni comentario. Francia, ha ignorado por completo la publicación. En las redes sociales de la actriz de 35 años hay un montón de historias en las que repostea las felicitaciones de sus amigos y en ninguna aparece la de Selena Gomez.

Asimismo, Francia celebró por todo lo alto su cumpleaños, en una fiesta de alberca. Lució un sexy traje de baño y publicó —tanto en historia como en post— las imágenes del festejo.

¿Qué fracturó la relación entre Selena y Francia?

En el 2017, Francia Raisa donó un riñón a Selena Gomez. Prácticamente le salvó la vida. Dos años después, la actriz de How i Meet Your Father confrontó a Selena por no haber dejado de tomar alcohol y no cuidarse de salud, por el delicado trasplante al que había sido sometida.

Además de eso, Selena Gomez dijo en una entrevista sobre su documental, My mind and me, que Taylor Swift era su única amiga en la industria, ignorando por completo a la mujer que le dio un riñón.

Es un fallo de Selena, pero este podría ser el inicio de una reconciliación, aunque Francia por ahora no ha emitido una sola palabra con respecto a las felicitaciones de Gomez.