Fue en mayo de 2022, cuando a través de redes sociales, se viralizó un video donde el cantante compositor y actor, Sebastián Yatra, le confesó a Susana Giménez que Rauw Alejandro no está enamorado de Rosalía.

Sebastián Yatra revela que Rauw Alejandro nunca estuvo enamorado de Rosalía. / Foto: AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Por otro lado, Rauw Alejandro y Rosalía, hicieron oficial su noviazgo en septiembre de 2021, pero se cree que comenzaron su relación en marzo de 2020 y en marzo de 2023, tras casi tres años de relación anunciaron su compromiso.

Sebastián Yatra revela que Rauw Alejandro nunca estuvo enamorado de Rosalía. / Foto: Instagram

Sebastián Yatra revela que Rauw Alejandro no está enamorado de Rosalía

Por otro lado, en mayo de 2022, comenzó a circular en redes sociales, un video donde supuestamente Sebastián Yatra le confiesa a la actriz, conductora y empresaria argentina Susana Giménez que Rauw Alejandro no está enamorado, en pocas palabras, su relación es falsa o para aparentar.

El intérprete de Tacones rojos, se encontraba en una cena cuando le compartió varias declaraciones a la conductora “Ni Camilo de Evaluna ni Rauw Alejandro de Rosalía, no están enamorados, mira, es lo que yo me he dado cuenta en estos años que he trabajado en este medio”, confesó el cantautor y actor, a lo que la argentina respondió, “No puede ser, no puedo creerlo”.

Cabe recalcar, que en ese entonces, Sebastián Yatra y Susana Giménez se encontraban rodando una serie o programa en Buenos Aires, Argentina, para la plataforma de Paramount+, el cual se titula “Susana, invitada de honor”.

Rauw Alejandro y Rosalía terminan su relación; se confirman las declaraciones de Sebastián Yatra

Pero en las últimas horas, dicho clip se volvió a viralizar debido a que Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron su separación y por lo tanto, el rompimiento de su compromiso.

Rauw Alejandro confirma su separación de Rosalía. / Foto: Instagram (Redes Sociales)

Rosalía confirma su separación de Rauw Alejandro. / Foto: Instagram

Por eso mismo, internautas revivieron el video donde las declaraciones de Sebastián Yatra, se confirman, y señalaron que efectivamente, el puertorriqueño nunca estuvo enamorado de la española.